FIFA define en 5 palabras la victoria de Ecuador a Alemania para clasificar a 16avos del Mundial

¿El homenaje definitivo para el fútbol sudamericano? Conoce las 5 palabras con las que la FIFA se rindió ante Ecuador por su histórico triunfo.

Paren todas las impresiones que Ecuador sorprendió a todos en el Mundial 2026. Los dirigidos por Sebastián Beccacece vencieron a Alemania cuando casi nadie creía en ellos, clasificaron a los 16avos de final de la Copa del Mundo e hicieron que la FIFA definiera este hito en cinco palabras.

¿Caerse por recibir un gol en apenas dos minutos de juego? ¡No, nada que ver! Ecuador no tardó en meterse en partido y con un golazo de media distancia de Nilson Angulo se puso 1-1 en el marcador al minuto 9 del primer tiempo. Y lo mejor estaba por venir. Ni Alemania lo esperaba…

Cuando el empate se empezaba a asomar en el resultado final, apareció una jugada a balón parado. Cobro de tiro de esquina, cabezazo de Kevin Rodríguez y Gonzalo Plata se anticipó al arquero Manuel Neuer. Ecuador le ganó 2-1 a Alemania e hizo reaccionar a la mismísima FIFA.

FIFA define en cinco palabras la victoria de Ecuador a Alemania

El gol de Plata en Ecuador vs. Alemania.

Al ver que la Selección de Ecuador le ganó a Alemania en una victoria que muy pocos veían venir, la FIFA, por medio de la cuenta oficial en X de la Copa Mundial, definió esta hazaña con cinco palabras: “Un triunfo para el recuerdo”.

Post de FIFA por triunfo de Ecuador a Alemania (Foto: X / @fifaworldcup_es)

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La decisión del Gobierno de Ecuador por el triunfo ante Alemania en el Mundial 2026

“En cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 438, emitido por el Gobierno Nacional, se informa a la comunidad en general que se suspenden las actividades laborales y educativas en todo el territorio nacional este viernes 26 de junio de 2026. Este día es declarado como Día Nacional del País y no será recuperable. La medida tiene como objetivo fomentar el deporte y la unidad nacional del país”, publicó el Ministerio de Educación de Ecuador.

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En síntesis