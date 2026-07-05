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Mundial 2026

Cuántos goles hizo Vinicius Jr. para Brasil en este Mundial 2026

El delantero del Real Madrid es una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo y aparece en los primeros lugares de la tabla de artilleros.

El delantero de 25 años es una de las grandes figuras de este Mundial 2026.
© GettyEl delantero de 25 años es una de las grandes figuras de este Mundial 2026.

Vinicius Jr. lleva 4 goles con Brasil en lo que va de este Mundial 2026. En los cuatro encuentros disputados hasta el momento, la figura de Real Madrid solo no pudo convertir en el último, el que le dio la clasificación al Scratch a 16avos de final ante Japón.

Con esta producción ofensiva, el atacante se metió de lleno en la pelea de los máximos artilleros del torneo, impulsado sobre todo por el brillante doblete que le marcó a Escocia.

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Si bien todavía corre detrás de los 7 tantos que anotaron hasta el momento Lionel Messi y Kylian Mbappé, el picante delantero sigue soñando con prenderse de lleno en esa lucha, aún con la chance de tener varios partidos por delante.

El equipo que dirige Carlo Ancelotti llegó al choque contra Noruega de octavos de final tras vencer 2-1 a Japón, en un partido que se resolvió con un gol de Gabriel Martinelli en el tiempo de descuento.

Haití, una de las víctimas de Vinicius Jr. en este Mundial (Getty)

Haití, una de las víctimas de Vinicius Jr. en este Mundial (Getty)

Desglose de los goles de Vinicius Jr. en este Mundial 2026

Así se reparte la cuota goleadora del crack brasileño hasta ese corte del torneo:

  • Brasil 1-1 Marruecos: 1 gol
  • Brasil 3-0 Haití: 1 gol
  • Escocia 0-3 Brasil: 2 goles

La tabla de goleadores del Mundial 2026

PosiciónJugadorSelecciónGoles
1Kylian MbappéFrancia7
1Lionel MessiArgentina7
3Erling HaalandNoruega5
3Harry KaneInglaterra5
5Ismaïla SarrSenegal4
5Ousmane DembéléFrancia4
5Vinícius JúniorBrasil4
5Mikel OyarzabalEspaña4
9Julián QuiñonesMéxico3
9Jonathan DavidCanadá3
9Johan ManzambiSuiza3
9Matheus CunhaBrasil3
9Cristiano RonaldoPortugal3
9Folarin BalogunEstados Unidos3
9Ismael SaibariMarruecos3

Así están las llaves del Mundial 2026

DATOS CLAVE

  • Vinicius Jr. suma 4 goles con Brasil en el Mundial 2026.
  • Disputó 4 partidos hasta antes del cruce con Noruega.
  • Marcó ante Marruecos, Haití y por duplicado frente a Escocia.
  • No convirtió en el 2-1 sobre Japón.
Pablo Rodríguez Denis
Pablo Rodríguez Denis
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