Cuántos goles hizo Vinicius Jr. para Brasil en este Mundial 2026

El delantero del Real Madrid es una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo y aparece en los primeros lugares de la tabla de artilleros.

Vinicius Jr. lleva 4 goles con Brasil en lo que va de este Mundial 2026. En los cuatro encuentros disputados hasta el momento, la figura de Real Madrid solo no pudo convertir en el último, el que le dio la clasificación al Scratch a 16avos de final ante Japón.

Con esta producción ofensiva, el atacante se metió de lleno en la pelea de los máximos artilleros del torneo, impulsado sobre todo por el brillante doblete que le marcó a Escocia.

Si bien todavía corre detrás de los 7 tantos que anotaron hasta el momento Lionel Messi y Kylian Mbappé, el picante delantero sigue soñando con prenderse de lleno en esa lucha, aún con la chance de tener varios partidos por delante.

El equipo que dirige Carlo Ancelotti llegó al choque contra Noruega de octavos de final tras vencer 2-1 a Japón, en un partido que se resolvió con un gol de Gabriel Martinelli en el tiempo de descuento.

Haití, una de las víctimas de Vinicius Jr. en este Mundial (Getty)

Desglose de los goles de Vinicius Jr. en este Mundial 2026

Así se reparte la cuota goleadora del crack brasileño hasta ese corte del torneo:

Brasil 1-1 Marruecos: 1 gol

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Brasil 3-0 Haití: 1 gol

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Escocia 0-3 Brasil: 2 goles

La tabla de goleadores del Mundial 2026

Posición Jugador Selección Goles 1 Kylian Mbappé Francia 7 1 Lionel Messi Argentina 7 3 Erling Haaland Noruega 5 3 Harry Kane Inglaterra 5 5 Ismaïla Sarr Senegal 4 5 Ousmane Dembélé Francia 4 5 Vinícius Júnior Brasil 4 5 Mikel Oyarzabal España 4 9 Julián Quiñones México 3 9 Jonathan David Canadá 3 9 Johan Manzambi Suiza 3 9 Matheus Cunha Brasil 3 9 Cristiano Ronaldo Portugal 3 9 Folarin Balogun Estados Unidos 3 9 Ismael Saibari Marruecos 3

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Así están las llaves del Mundial 2026

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