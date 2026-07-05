Cuántos goles hizo Vinicius Jr. para Brasil en este Mundial 2026

Vinicius Jr. lleva 4 goles con Brasil en lo que va de este Mundial 2026. En los cuatro encuentros disputados hasta el momento, la figura de Real Madrid solo no pudo convertir en el último, el que le dio la clasificación al Scratch a 16avos de final ante Japón.
Con esta producción ofensiva, el atacante se metió de lleno en la pelea de los máximos artilleros del torneo, impulsado sobre todo por el brillante doblete que le marcó a Escocia.
Si bien todavía corre detrás de los 7 tantos que anotaron hasta el momento Lionel Messi y Kylian Mbappé, el picante delantero sigue soñando con prenderse de lleno en esa lucha, aún con la chance de tener varios partidos por delante.
El equipo que dirige Carlo Ancelotti llegó al choque contra Noruega de octavos de final tras vencer 2-1 a Japón, en un partido que se resolvió con un gol de Gabriel Martinelli en el tiempo de descuento.
Haití, una de las víctimas de Vinicius Jr. en este Mundial (Getty)
Desglose de los goles de Vinicius Jr. en este Mundial 2026
Así se reparte la cuota goleadora del crack brasileño hasta ese corte del torneo:
- Brasil 1-1 Marruecos: 1 gol
- Brasil 3-0 Haití: 1 gol
- Escocia 0-3 Brasil: 2 goles
La tabla de goleadores del Mundial 2026
|Posición
|Jugador
|Selección
|Goles
|1
|Kylian Mbappé
|Francia
|7
|1
|Lionel Messi
|Argentina
|7
|3
|Erling Haaland
|Noruega
|5
|3
|Harry Kane
|Inglaterra
|5
|5
|Ismaïla Sarr
|Senegal
|4
|5
|Ousmane Dembélé
|Francia
|4
|5
|Vinícius Júnior
|Brasil
|4
|5
|Mikel Oyarzabal
|España
|4
|9
|Julián Quiñones
|México
|3
|9
|Jonathan David
|Canadá
|3
|9
|Johan Manzambi
|Suiza
|3
|9
|Matheus Cunha
|Brasil
|3
|9
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|3
|9
|Folarin Balogun
|Estados Unidos
|3
|9
|Ismael Saibari
|Marruecos
|3
Así están las llaves del Mundial 2026
DATOS CLAVE
- Vinicius Jr. suma 4 goles con Brasil en el Mundial 2026.
- Disputó 4 partidos hasta antes del cruce con Noruega.
- Marcó ante Marruecos, Haití y por duplicado frente a Escocia.
- No convirtió en el 2-1 sobre Japón.