Dónde juegan los futbolistas de la Selección de Suiza del Mundial 2026

Suiza llega al Mundial 2026 con el deseo de seguir creciendo. El proyecto de la Federación Helvética llega a Norteamérica con el deseo de romper la historia y meterse en la disputa por el título. Todo esto de la mano de una camada llena de grandes jugadores. En estos clubes se desempeñan para llegar a USA, México y Canadá.
Si vamos primero al reparto por ligas, veremos que Suiza tiene a nueve de sus convocados en Alemania. Es la liga con mayor presencia en esta convocatoria y donde destacan jugadores como Dan Ndoye o Johan Manzambi. Italia, con cuatro, empata con España e Inglaterra en cuanto a las primeras divisiones siguientes. Francia con tres, más dos jugadores de su liga local, el reparto completo.
Como figuras destacan Granit Xhaka, Manuel Akanji, Gregor Kobel, Breel Embolo y la joven promesa Johan Manzambi. Este último se ha destacado por todo lo alto en una edición del Mundial donde sus goles y escapadas por carriles centrales definen el estilo del equipo. Suiza es una mezcla total de juventud y experiencia en las grandes ligas.
Murat Yakin será el encargado de dirigir todo. Lo hará en un proceso con más de 50 partidos y donde tener jugadores en la élite ha ayudado como nunca. Kobel en Borussia Dortmund, Xhaka en Sunderland, Akanji por Inter de Milán y Dan Ndoye o Noah Okafor en la Premier League suman sin dudas para los planes de su DT.
Manzambi, gran revelación de Suiza en lo que vamos de Mundial: GETTY
Los helvéticos quedaron en el Grupo B. Uno donde, tras empatar con Qatar y derrotar a combinados como Canadá o Bosnia, acabaron llevándose la primera plaza de manera indiscutida. En dieciseisavos de final su oponente fue Argelia, a quien derrotaron sin mayores problemas antes de citarse con Colombia en Vancouver.
Los clubes de los jugadores de Suiza
- Gregor Kobel: Borussia Dortmund (Alemania)
- Yvon Mvogo: FC Lorient (Francia)
- Marvin Keller: BSC Young Boys (Suiza)
- Manuel Akanji: Inter de Milán (Italia)
- Nico Elvedi: Borussia Mönchengladbach (Alemania)
- Ricardo Rodríguez: Real Betis Balompié (España)
- Eray Cömert: Valencia CF (España)
- Silvan Widmer: Mainz 05 (Alemania)
- Aurèle Amenda: Eintracht Fráncfort (Alemania)
- Luca Jaquez: VfB Stuttgart (Alemania)
- Miro Muheim: Hamburgo S.V. (Alemania).
- Denis Zakaria: AS Mónaco (Francia)
- Remo Freuler: Bologna FC (Italia)
- Djibril Sow: Sevilla FC (España)
- Rubén Vargas: Sevilla FC (España)
- Michel Aebischer: Pisa Sporting Club (Italia)
- Fabian Rieder: F. C. Augsburgo (Alemania)
- Ardon Jashari: AC Milan (Italia)
- Johan Manzambi: SC Friburgo (Alemania)
- Christian Fassnacht: BSC Young Boys (Suiza)
- Breel Embolo: Stade Rennais (Francia)
- Dan Ndoye: Nottingham Forest (Inglaterra)
- Noah Okafor: Leeds United (Inglaterra)
- Zeki Amdouni: Burnley FC (Inglaterra)
- Cedric Itten: Fortuna Düsseldorf (Alemania)
Datos claves
- La liga de Alemania cuenta con la mayor presencia suiza al aportar 9 futbolistas convocados.
- El mediocampista Granit Xhaka se desempeña actualmente en el Sunderland inglés durante esta edición.
- La selección de Suiza tiene cuatro futbolistas compitiendo en la primera división de Italia.