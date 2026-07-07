Dónde juegan los futbolistas de la Selección de Suiza del Mundial 2026

La selección de Yakin, llena de talentos en todo el viejo continente. Acá juegan los jugadores de Suiza en el Mundial 2026.

Suiza llega al Mundial 2026 con el deseo de seguir creciendo. El proyecto de la Federación Helvética llega a Norteamérica con el deseo de romper la historia y meterse en la disputa por el título. Todo esto de la mano de una camada llena de grandes jugadores. En estos clubes se desempeñan para llegar a USA, México y Canadá.

Si vamos primero al reparto por ligas, veremos que Suiza tiene a nueve de sus convocados en Alemania. Es la liga con mayor presencia en esta convocatoria y donde destacan jugadores como Dan Ndoye o Johan Manzambi. Italia, con cuatro, empata con España e Inglaterra en cuanto a las primeras divisiones siguientes. Francia con tres, más dos jugadores de su liga local, el reparto completo.

Como figuras destacan Granit Xhaka, Manuel Akanji, Gregor Kobel, Breel Embolo y la joven promesa Johan Manzambi. Este último se ha destacado por todo lo alto en una edición del Mundial donde sus goles y escapadas por carriles centrales definen el estilo del equipo. Suiza es una mezcla total de juventud y experiencia en las grandes ligas.

Murat Yakin será el encargado de dirigir todo. Lo hará en un proceso con más de 50 partidos y donde tener jugadores en la élite ha ayudado como nunca. Kobel en Borussia Dortmund, Xhaka en Sunderland, Akanji por Inter de Milán y Dan Ndoye o Noah Okafor en la Premier League suman sin dudas para los planes de su DT.

Manzambi, gran revelación de Suiza en lo que vamos de Mundial: GETTY

Los helvéticos quedaron en el Grupo B. Uno donde, tras empatar con Qatar y derrotar a combinados como Canadá o Bosnia, acabaron llevándose la primera plaza de manera indiscutida. En dieciseisavos de final su oponente fue Argelia, a quien derrotaron sin mayores problemas antes de citarse con Colombia en Vancouver.

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Los clubes de los jugadores de Suiza

Gregor Kobel : Borussia Dortmund (Alemania)

: Borussia Dortmund (Alemania) Yvon Mvogo : FC Lorient (Francia)

: FC Lorient (Francia) Marvin Keller : BSC Young Boys (Suiza)

: BSC Young Boys (Suiza) Manuel Akanj i: Inter de Milán (Italia)

i: Inter de Milán (Italia) Nico Elvedi : Borussia Mönchengladbach (Alemania)

: Borussia Mönchengladbach (Alemania) Ricardo Rodríguez : Real Betis Balompié (España)

: Real Betis Balompié (España) Eray Cömert : Valencia CF (España)

: Valencia CF (España) Silvan Widmer : Mainz 05 (Alemania)

: Mainz 05 (Alemania) Aurèle Amenda : Eintracht Fráncfort (Alemania)

: Eintracht Fráncfort (Alemania) Luca Jaquez : VfB Stuttgart (Alemania)

: VfB Stuttgart (Alemania) Miro Muheim : Hamburgo S.V. (Alemania).

: Hamburgo S.V. (Alemania). Denis Zakaria : AS Mónaco (Francia)

: AS Mónaco (Francia) Remo Freuler : Bologna FC (Italia)

: Bologna FC (Italia) Djibril Sow : Sevilla FC (España)

: Sevilla FC (España) Rubén Vargas : Sevilla FC (España)

: Sevilla FC (España) Michel Aebischer : Pisa Sporting Club (Italia)

: Pisa Sporting Club (Italia) Fabian Rieder : F. C. Augsburgo (Alemania)

: F. C. Augsburgo (Alemania) Ardon Jashari : AC Milan (Italia)

: AC Milan (Italia) Johan Manzambi : SC Friburgo (Alemania)

: SC Friburgo (Alemania) Christian Fassnacht : BSC Young Boys (Suiza)

: BSC Young Boys (Suiza) Breel Embolo : Stade Rennais (Francia)

: Stade Rennais (Francia) Dan Ndoye : Nottingham Forest (Inglaterra)

: Nottingham Forest (Inglaterra) Noah Okafor : Leeds United (Inglaterra)

: Leeds United (Inglaterra) Zeki Amdouni : Burnley FC (Inglaterra)

: Burnley FC (Inglaterra) Cedric Itten: Fortuna Düsseldorf (Alemania)

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