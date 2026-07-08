Murat Yakin, DT de Suiza, tajante sobre el regreso de Manzambi ante Argentina en cuartos del Mundial 2026

La joya de los helvéticos no jugó ante Colombia por problemas en su rodilla. Yakin no dudó en marcar como puede llegar ante Argentina.

El técnico Murat Yakin hace historia. Por primera vez en más de medio siglo, Suiza se mete entre los ocho mejores participantes de una Copa del Mundo. Lo hizo tras derrotar a Colombia por penaltis en la ciudad de Vancouver y en un contexto donde no pudo contar con su máxima estrella en este certamen. El entrenador de los helvéticos analizó la posibilidad de volver a contar con Johan Manzambi para cuartos.

“Esta es una lesión que no se puede curar en poco tiempo. No sabemos con exactitud qué tipo de lesión tiene… Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar”, afirmaba Yakin anoche. No nos olvidemos que Suiza se quedó sin un jugador que a lo largo del certamen y con menos de 22 años ya suma tanto tres goles como dos asistencias. Ante Colombia no fue necesaria su presencia para clasificar a la siguiente fase del certamen.

Johan Manzambi se lesionó solo faltando menos de 24 horas para el partido con los cafeteros. Ocurrió en el entrenamiento y, según la prensa helvética, en un ejercicio donde su rodilla cayó hacia el costado. Tras realizarle una resonancia magnética en Canadá se apostó por no forzar su presencia frente al equipo de Néstor Lorenzo. Que esté o no presente ante Argentina depende única y exclusivamente de su evolución en las próximas horas.

Yakin quiere contar con el volante, pero no teme un escenario donde tenga que volver a plantear un partido sin el centrocampista. Entiende que Suiza ya ganó su Mundial en este certamen: “Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo… Este va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble“.

Manzambi, gran duda de Suiza para medirse con Argentina: GETTY

Manzambi es una de las grandes sensaciones del Mundial. El centrocampista del Friburgo ha explotado a lo largo de las últimas semanas mientras su futuro apunta a la Premier League de Inglaterra. Se habla de un Newcastle United que, después de la marcha de Sandro Tonali rumbo al Tottenham, estaría dispuesto a invertir más de 60 millones de euros en el centrocampista suizo. Johan tiene hasta el sábado por la mañana para intentar meterse en el partido más importante de la historia del fútbol helvético.

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Suiza, sin miedo a Argentina

“Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia… Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad”, más reflexiones de un Yakin con el que Suiza, no nos olvidemos, apenas ha perdido dos de sus últimos 23 partidos oficiales.

Para el entrenador de ascendencia turca ya entramos en un contexto donde solo importa el resultado. Abandonó su fútbol de creación ante los cafeteros para apostar por un sistema que anula al rival. Argentina puede esperarse un contexto más que similar a lo que vimos en las últimas horas por Vancouver: “¿Colombia? El rival no fue necesariamente superior. De hecho, estuvo bastante parejo… Al fin y al cabo, si fue merecida o no, somos nosotros quienes avanzamos a los cuartos de final y eso es lo que importa”.

Datos claves

El seleccionador Murat Yakin clasificó a Suiza a cuartos de final de la Copa Mundial.

clasificó a Suiza a cuartos de final de la Copa Mundial. El volante Johan Manzambi es duda ante Argentina debido a su lesión de rodilla.

es duda ante Argentina debido a su lesión de rodilla. El club Newcastle United analiza fichar al mediocampista helvético por 60 millones de euros.