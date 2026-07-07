Quién es el técnico de Suiza, Murat Yakin, en el Mundial 2026

El entrenador de los helvéticos es un hombre ligado a toda la estructura del fútbol de Suiza. Murat Yakin llega al Mundial 2026 en su mejor momento.

La Selección de Suiza sigue adelante con una Copa del Mundo donde su entrenador espera consolidar un proyecto de varios años al frente del combinado helvético. A sus 51 años, Murat Yakin vive el mejor momento de su carrera de la mano de una nación que le ha visto en todas las etapas de esta. Esto es todo lo que tienes que saber del estratega detrás del equipo del centro de Europa.

Murat Yakin nació en Basilea el 15 de septiembre de 1974. La ascendencia turca por parte de su padre jamás fue impedimento para comenzar una carrera ligada a las canchas que dio sus primeros pasos en la década de 1990. Debutó de la mano del Grasshoppers en el año 1992 para luego, en 1997, poner rumbo al Stuttgart de la Bundesliga. Fenerbahçe de Turquía, Basel, Kaiserslautern y finalmente un retorno al Basilea entre los años 2001 and 2006 componen su etapa como jugador.

Una carrera que por supuesto estuvo ligada a la selección de Suiza en todos los momentos. Con el combinado helvético vimos a Murat Yakin disputar un total de 59 partidos e incluso darse el lujo de participar en una Eurocopa del año 2004 donde, entre las posiciones de centrocampista y defensor, fue una pieza vital para los del centro de Europa.

El final de su carrera llegaría en 2006, pero Murat Yakin tenía claro que quería seguir al frente del fútbol de élite. Por el año 2009 debutó en el Thun de la primera división de Suiza para comenzar una carrera como entrenador que estaba destinada a llegar a la selección. Lucerna, Basel, Spartak de Moscú, Schaffhausen, Grasshopper, Sion y otro paso por Schaffhausen fueron el camino hasta el verano del 2021, cuando la Federación del país le entregó el proyecto alrededor del equipo nacional.

Yakin, estrella total del Basel a inicios de siglo: GETTY

Desde entonces, Yakin es el responsable de la selección mayor, una con la que ha disputado hasta la fecha 62 partidos oficiales. Tras un comienzo algo irregular, su rendimiento a nivel de resultados deja 27 victorias junto a 22 empates y apenas 13 derrotas. De los últimos 35 partidos oficiales disputados por los helvéticos apenas ha sufrido 3 caídas en cuanto a encuentros por los 3 puntos se refiere.

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La trayectoria de Murat Yakin como jugador

Grashoppers : 1992 a 1997

: 1992 a 1997 Stuttgart : 1997 a 1998

: 1997 a 1998 Fenerbahce : 1999-2000

: 1999-2000 Basel : 2000

: 2000 Kaiserslautern : 2000-2001

: 2000-2001 Basel: 2001 a 2006

La trayectoria de Murat Yakin como entrenador

Thun : 2009 a 2011

: 2009 a 2011 Lucerna : 2011 a 2012

: 2011 a 2012 Basel : 2012 a 2014

: 2012 a 2014 Spartak de Moscú : 2014 a 2015

: 2014 a 2015 Schaffhausen : 2016 a 2017

: 2016 a 2017 Grasshopper : 2017 a 2018

: 2017 a 2018 Sion : 2018 a 2019

: 2018 a 2019 Schaffhausen : 2019 a 2021

: 2019 a 2021 Selección de Suiza: 2021 a la actualidad

Palmarés de Murat Yakin

Superliga de Suiza : Basel, como jugador

: Basel, como jugador Copa de Suiza : Basel, como jugador

: Basel, como jugador Superliga de Suiza : Basel, como jugador

: Basel, como jugador Copa de Suiza : Basel, como jugador

: Basel, como jugador Superliga de Suiza : Basel, como jugador

: Basel, como jugador Copa de Suiza : Basel, como jugador

: Basel, como jugador Challenge League : Thun, como entrenador

: Thun, como entrenador Superliga de Suiza : Basel, como entrenador

: Basel, como entrenador Superliga de Suiza: Basel, como entrenador

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