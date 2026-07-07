Quién es el técnico de Suiza, Murat Yakin, en el Mundial 2026

La Selección de Suiza sigue adelante con una Copa del Mundo donde su entrenador espera consolidar un proyecto de varios años al frente del combinado helvético. A sus 51 años, Murat Yakin vive el mejor momento de su carrera de la mano de una nación que le ha visto en todas las etapas de esta. Esto es todo lo que tienes que saber del estratega detrás del equipo del centro de Europa.
Murat Yakin nació en Basilea el 15 de septiembre de 1974. La ascendencia turca por parte de su padre jamás fue impedimento para comenzar una carrera ligada a las canchas que dio sus primeros pasos en la década de 1990. Debutó de la mano del Grasshoppers en el año 1992 para luego, en 1997, poner rumbo al Stuttgart de la Bundesliga. Fenerbahçe de Turquía, Basel, Kaiserslautern y finalmente un retorno al Basilea entre los años 2001 and 2006 componen su etapa como jugador.
Una carrera que por supuesto estuvo ligada a la selección de Suiza en todos los momentos. Con el combinado helvético vimos a Murat Yakin disputar un total de 59 partidos e incluso darse el lujo de participar en una Eurocopa del año 2004 donde, entre las posiciones de centrocampista y defensor, fue una pieza vital para los del centro de Europa.
El final de su carrera llegaría en 2006, pero Murat Yakin tenía claro que quería seguir al frente del fútbol de élite. Por el año 2009 debutó en el Thun de la primera división de Suiza para comenzar una carrera como entrenador que estaba destinada a llegar a la selección. Lucerna, Basel, Spartak de Moscú, Schaffhausen, Grasshopper, Sion y otro paso por Schaffhausen fueron el camino hasta el verano del 2021, cuando la Federación del país le entregó el proyecto alrededor del equipo nacional.
Yakin, estrella total del Basel a inicios de siglo: GETTY
Desde entonces, Yakin es el responsable de la selección mayor, una con la que ha disputado hasta la fecha 62 partidos oficiales. Tras un comienzo algo irregular, su rendimiento a nivel de resultados deja 27 victorias junto a 22 empates y apenas 13 derrotas. De los últimos 35 partidos oficiales disputados por los helvéticos apenas ha sufrido 3 caídas en cuanto a encuentros por los 3 puntos se refiere.
La trayectoria de Murat Yakin como jugador
- Grashoppers: 1992 a 1997
- Stuttgart: 1997 a 1998
- Fenerbahce: 1999-2000
- Basel: 2000
- Kaiserslautern: 2000-2001
- Basel: 2001 a 2006
La trayectoria de Murat Yakin como entrenador
- Thun: 2009 a 2011
- Lucerna: 2011 a 2012
- Basel: 2012 a 2014
- Spartak de Moscú: 2014 a 2015
- Schaffhausen: 2016 a 2017
- Grasshopper: 2017 a 2018
- Sion: 2018 a 2019
- Schaffhausen: 2019 a 2021
- Selección de Suiza: 2021 a la actualidad
Palmarés de Murat Yakin
- Superliga de Suiza: Basel, como jugador
- Copa de Suiza: Basel, como jugador
- Superliga de Suiza: Basel, como jugador
- Copa de Suiza: Basel, como jugador
- Superliga de Suiza: Basel, como jugador
- Copa de Suiza: Basel, como jugador
- Challenge League: Thun, como entrenador
- Superliga de Suiza: Basel, como entrenador
- Superliga de Suiza: Basel, como entrenador
Datos claves
- El seleccionador Murat Yakin nació en Basilea el 15 de septiembre de 1974.
- El estratega asumió la dirección de la selección de Suiza en el verano de 2021.
- Su balance oficial con el equipo helvético registra 27 victorias, 22 empates y 13 derrotas.