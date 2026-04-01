OFICIAL: Así quedó el ranking FIFA de las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026

Con la eliminación de Bolivia ante Irak, quedaron definidas las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026. Nuevamente hay grandes ausencias como Italia, Dinamarca o Chile. Ante esto, y a 71 días de la Copa del Mundo, así quedó el ranking FIFA de los clasificados:

El ranking FIFA de las 48 selecciones clasificadas:

Aquí tienes la lista en viñetas, manteniendo la numeración original que proporcionaste: 1: Francia

Francia 2: España

España 3: Argentina

Argentina 4: Inglaterra

Inglaterra 5: Portugal

Portugal 6: Brasil

Brasil 7: Países Bajos

Países Bajos 8: Marruecos

Marruecos 9: Bélgica

Bélgica 10: Alemania

Alemania 11: Croacia

Croacia 13: Colombia

Colombia 14: Senegal

Senegal 15: México

México 16: Estados Unidos

Estados Unidos 17: Uruguay

Uruguay 18: Japón

Japón 19: Suiza

Suiza 21: Irán

Irán 22: Turquía

Turquía 23: Ecuador

Ecuador 24: Austria

Austria 25: Corea del Sur

Corea del Sur 27: Australia

Australia 28: Argelia

Argelia 29: Egipto

Egipto 30: Canadá

Canadá 31: Noruega

Noruega 33: Panamá

Panamá 34: Costa de Marfil

Costa de Marfil 38: Suecia

Suecia 40: Paraguay

Paraguay 41: República Checa

República Checa 43: Escocia

Escocia 44: Túnez

Túnez 46: República Democrática del Congo

República Democrática del Congo 50: Uzbekistán

Uzbekistán 55: Qatar

Qatar 57: Irak

Irak 60: Sudáfrica

Sudáfrica 61: Arabia Saudita

Arabia Saudita 63: Jordania

Jordania 65: Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina 69: Cabo Verde

Cabo Verde 74: Ghana

Ghana 82: Curazao

Curazao 83: Haití

Haití 85: Nueva Zelanda

La mejor clasificada para el comienzo del Mundial es Francia, que también es la máxima candidata a ganar y llevarse su tercera Copa del Mundo. Comparte grupo con Irak, Noruega y Senegal.

Por otro lado, la peor clasificada para esta Copa del Mundo es la Selección de Nueva Zelanda. El equipo de Oceanía llega a este mundial en el puesto 85 y comparte grupo con Inglaterra, Iran y Egipto.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026. (Foto: Bolavip)

El ranking FIFA va dando grandes saltos por las ausencias de equipos que venían bien clasificados como Italia (11), Dinamarca (20), Nigeria (26), Ucrania (32), Grecia (47), Venezuela (49), Perú (53), entre otros.

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¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La Copa Del Mundo 2026 está cada vez más cerca. El partido inaugural será el 11 de junio entre México y Sudáfrica. Mientras que, en esa misma jornada jugarán Corea Del Sur ante República Checa en horas de la noche.