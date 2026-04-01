OFICIAL: Así quedó el ranking FIFA de las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026

Con la eliminación de Bolivia ante Irak, quedaron definidas las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026. Nuevamente hay grandes ausencias como Italia, Dinamarca o Chile. Ante esto, y a 71 días de la Copa del Mundo, así quedó el ranking FIFA de los clasificados:
El ranking FIFA de las 48 selecciones clasificadas:
Aquí tienes la lista en viñetas, manteniendo la numeración original que proporcionaste:
- 1: Francia
- 2: España
- 3: Argentina
- 4: Inglaterra
- 5: Portugal
- 6: Brasil
- 7: Países Bajos
- 8: Marruecos
- 9: Bélgica
- 10: Alemania
- 11: Croacia
- 13: Colombia
- 14: Senegal
- 15: México
- 16: Estados Unidos
- 17: Uruguay
- 18: Japón
- 19: Suiza
- 21: Irán
- 22: Turquía
- 23: Ecuador
- 24: Austria
- 25: Corea del Sur
- 27: Australia
- 28: Argelia
- 29: Egipto
- 30: Canadá
- 31: Noruega
- 33: Panamá
- 34: Costa de Marfil
- 38: Suecia
- 40: Paraguay
- 41: República Checa
- 43: Escocia
- 44: Túnez
- 46: República Democrática del Congo
- 50: Uzbekistán
- 55: Qatar
- 57: Irak
- 60: Sudáfrica
- 61: Arabia Saudita
- 63: Jordania
- 65: Bosnia y Herzegovina
- 69: Cabo Verde
- 74: Ghana
- 82: Curazao
- 83: Haití
- 85: Nueva Zelanda
La mejor clasificada para el comienzo del Mundial es Francia, que también es la máxima candidata a ganar y llevarse su tercera Copa del Mundo. Comparte grupo con Irak, Noruega y Senegal.
Por otro lado, la peor clasificada para esta Copa del Mundo es la Selección de Nueva Zelanda. El equipo de Oceanía llega a este mundial en el puesto 85 y comparte grupo con Inglaterra, Iran y Egipto.
Así quedaron los grupos del Mundial 2026. (Foto: Bolavip)
El ranking FIFA va dando grandes saltos por las ausencias de equipos que venían bien clasificados como Italia (11), Dinamarca (20), Nigeria (26), Ucrania (32), Grecia (47), Venezuela (49), Perú (53), entre otros.
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¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
La Copa Del Mundo 2026 está cada vez más cerca. El partido inaugural será el 11 de junio entre México y Sudáfrica. Mientras que, en esa misma jornada jugarán Corea Del Sur ante República Checa en horas de la noche.
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