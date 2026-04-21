“Falcao sí o sí va ir al Mundial”: El cargo con el que la FCF llevaría a ‘El Tigre’ a la Copa del Mundo 2026

Cuando parecía que Radamel Falcao García no podía recibir una mejor noticia el 21 de marzo al enterarse que no tuvo que ser operado por una fractura en el arco cigomático, apareció la gran novedad que “sí o sí va ir al Mundial” debido al cargo que le pondría la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

“No he tenido la oportunidad de preguntarle al profe Lorenzo, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con gente de la Federación y lo contamos en un (programa del) ‘VBar’ de fin de semana y creo que lo pusimos incluso así: Falcao sí o sí va ir al Mundial”, empezó diciendo el periodista Sebastián Vargas.

Al ver que el nivel demostrado por Radamel Falcao en Millonarios con un gol en nueve partidos no le va a alcanzar para ser estar entre los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para que representen a Colombia en el Mundial 2026, la Federación Colombiana de Fútbol se inventará, según Vargas, un cargo para poder llevar a ‘El Tigre’.

El cargo que se inventará la FCF para llevar a Falcao al Mundial 2026

Lorenzo llevaría a Falcao al próximo Mundial. (Foto: Getty Images)

“Le voy a dar hasta el término que a mi me dieron: Presidente de Delegación. Quieren que Falcao sí o sí esté en el Mundial”, dijo Sebastián Vargas en el programa ‘El VBar’, de AS Colombia, sobre el cargo con el que la FCF llevaría a ‘El Tigre’ a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La incapacidad que tendría Falcao luego de confirmarse la gravedad de su fractura

Luego de que Millonarios confirmara que “después de ser valorado y de analizar el caso en Junta Médica de Especialistas en Cirugía Maxilofacial de la Fundación Santa Fe en Bogotá, se determinó que la lesión que presentó Radamel Falcao García no requiere manejo quirúrgico“, el periodista César Augusto Londoño informó que ‘El Tigre’ tendría una incapacidad de tres semanas a partir del 21 de abril.

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