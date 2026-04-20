Colombia Sub-17 no solo le quitó el título, este será el castigo de Conmebol a Argentina tras el 4-0

La final del Torneo Sudamericano Sub-17 por muy poquito no termina en un escándalo. La Selección Colombia no solo goleó y le quitó el título a Argentina, también llevó a que la Conmebol le ponga un castigo al seleccionado argentino tras el 4-0.
¡A los hechos! Con un golazo de Miguel Agámez justo antes del final del primer tiempo, la impotencia empezó a crecer entre los jugadores argentino ,y todo estaba a punto de explotar en el segundo tiempo de la final del Sudamericano Sub-17.
Con el marcador 3-0 a favor de la Selección Colombia Sub-17, el árbitro David Ojeda le mostró una tarjeta roja directa a Mateo Mendizábal por una falta grave. Luego, Simón Escobar también fue expulsado cuando el partido iba 4-0 y ahí no pararon las rojas. Alan Alcaraz recibió otra tarjeta roja directa por conducta violenta y le terminó dar los argumentos a la Conmebol para que castigue a Argentina.
El castigo de Conmebol a Argentina tras el 4-0 ante Colombia Sub-17
Acción de juego entre Colombia y Argentina en Sudamericano Sub-17. (Foto: X / @Argentina)
Según el Código Disciplinario de la Conmebol, el castigo a Argentina tras el 4-0 que sufrió ante la Selección Colombia en la final del Toreno Sudamericano será de una multa de unos 7.500 dólares que se desglosa de la siguiente manera:
|Jugador
|Motivo de la Roja
|Sanción Deportiva (Art. 12)
|Multa Económica (Art. 6 / Circulares 2026)
|Mateo Mendizabal
|Juego brusco grave
|1 a 2 partidos
|USD 1.500
|Simón Escobar
|Conducta violenta (Agresión)
|2 a 4 partidos
|USD 3.000
|Alan Alcaraz
|Conducta violenta (Agresión)
|2 a 4 partidos
|USD 3.000
Argentina sería sancionada por las tres rojas en el 4-0 ante Colombia Sub-17: Esto dice Conmebol
¿Cuándo se juega el Mundial Sub-17?
A la espera de confirmarse la fechas de sanción que recibirán los tres jugadores argentinos expulsados ante la Selección Colombia y que deberán cumplir en el Mundial Sub-17, la próxima Copa del Mundo de esta categoría se jugará en Qatar durante noviembre de 2026 con fechas exactas por confirmar.
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Datos clave
- Colombia goleó 4-0 a Argentina y ganó el título del Sudamericano Sub-17.
- Los jugadores Mendizábal, Escobar y Alcaraz fueron expulsados con tarjeta roja directa.
- Argentina recibió una multa de 7.500 dólares por parte de la Conmebol tras agresiones.