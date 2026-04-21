Toda Colombia sorprendida con la reacción de Óscar Córdoba a la amenaza de Julio Coria: “Está bien”

El título de la Selección Colombia Sub-17 en el Torneo Sudamericano terminó con una alta dosis de picante luego de que el jugador de Argentina Julio Coria amenazara a toda el equipo colombiano. Y ahí no paró la sorpresa, ya que el exarquero Óscar Córdoba sorprendió a todo el país con una reacción al respecto.

Colombia llegaba la final del Sudamericano Sub-17 luego de golear 3-0 a Brasil y no dejó dudas con una contundente victoria 4-0 ante Argentina para ganar el título de una competición que no se ganaba hace 33 años. Esto a los jugadores argentinos no les gustó mucho.

La Selección Argentina no solo terminó con tres jugadores expulsados tras perder la final ante Colombia Sub-17, Julio Coria encendió la polémica diciendo sobre el equipo ‘Tricolor’ que “sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto (culo) como lo hacemos siempre. Así que nada”. La reacción de Óscar Córdoba iba a llegar en 3, 2, 1…

La reacción de Óscar Córdoba a la amenaza de Julio Coria: “Está bien”

Córdoba habló de la amenaza de un jugador argentino a Colombia Sub -17. (Foto: Getty Images y X)

“Está bien, total, porque ya nos está retando que el próximo partido tenemos que estar mejor preparados. Que diga lo que quiera, ustedes que se ponen nerviosos. A mi me decían eso y yo decía: ‘¿Ah si? El próximo partido nosotros los esperamos’. Es que bueno que se genere ese… Ya el tema de lo que debe ser y no debe ser eso es otra cosa. Yo me enojo. Ay, sí los felicito. Vengan que a la próxima vez los atendió con tacos de aluminio, pero más largos porque los voy a rayar hasta…“, dijo Córdoba en el programa ‘Sí era gol’ sobre la amenza de Coria a la Selección Colombia Sub-17.

La respuesta perfecta a la amenaza de Julio Coria desde la Selección Colombia Sub-17

No solo Óscar Córdoba se le plantó a Julio Coria, Simón Rojas, volante de la Selección Colombia Sub-17, también le respondió al futbolista argentino diciendo que “no hay palabras para describir eso, pero nosotros siempre con respeto. A nosotros siempre nos decían los profesores (entrenadores) que se demuestra es en la cancha, como me dicen a mí: en la cancha no miente, el rectangulo verde no miente. Nosotros es con fútbol y ya por con mucho respeto, en ningún momento los irrespetamos y ahí ya nosotros no podemos hacer nada más”.

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