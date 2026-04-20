Argentina sería sancionada por las tres rojas en el 4-0 ante Colombia Sub-17: Esto dice Conmebol

La final del Torneo Sudamericano Sub-17 terminó caliente, muy caliente. Argentina no solo perdió 4-0 ante la Selección Colombia y acabó con tres jugadores expulsados, uno de sus futbolistas amenazó al combinado colombiano y el seleccionado argentino podría ser duramente sancionado. ¡Ya se sabe qué dice el Reglamento Disciplinario de la Conmebol al respecto!

Al término del partido al defensor Julio Coria le preguntaron si no esperaban ese resultado y la respuesta dio mucho de qué hablar. “No, pero bueno… Sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto (culo) como lo hacemos siempre. Así que nada”, afirmó Coria.

Si la Unidad Disciplinaria de la Conmebol considera las palabras de Julio Coria aplican como una infracción estipulada en el iniciso cuarto del artículo 12 del Reglamento Disciplinario al “insultar, ofender o amenazar a jugadores u otras personas presentes en el partido, siempre que no constituyan faltas más

graves”, la sanción para el futbolista argentino sería “de al menos un partido en la competición (la pagaría en el Mundial) o por un periodo de tiempo específico”. Y ahí no pararían los castigos…

Argentina podría ser sancionada tras la amenaza a Colombia Sub-17

Julio Coria fue el jugador que amenazó a Colombia Sub-17. (Foto: X / @Argentina y @FCFSeleccionCol)

En el caso que Conmebol decida también ponerle una multa a Julio Coria que podría ir de 100 hasta 50.000 dólares, la Selección Argentina recibiría la sanción de tener que pagar esta multa porque el reglamento disciplinario establece que “las Asociaciones Miembro asumirán de forma solidaria las multas impuestas a los jugadores y a los oficiales de las selecciones nacionales”.

El otro castigo que podría recibir Argentina por las polémicas declaraciones de Julio Coria

Si la decisión de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol es considerar que el mal comportamiento de los jugadores de Argentina (tres expulsiones y la amenaza de de Coria) contra la Selección Colombia Sub-17 fue sistemático sancionaría a la Asociación del Fútbol Argentino con una advertencia, reprensión, amonestación, apercibimiento o una multa económica, que no sería inferior a los 100 dólares ni superior a los 400.000 dólares.

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