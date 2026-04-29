Neuer firmó la peor actuación de un portero desde hace 16 años en la Champions

Bayern de Múnich y París Saint-Germain firmaron el partido del año. 5-4 vencieron los hombres de Luis Enrique en una jornada donde el fútbol ofensivo se impuso en todos los sentidos. Eso sí, los datos también señalan a un Manuel Neuer que a sus 40 años tuvo la peor actuación de un portero en las últimas 16 temporadas de la Champions League. Números tajantes.

Desde el año 2010 no se veía a un portero recibir cinco goles en un encuentro de eliminatorias directas de la Champions sin realizar una sola atajada. Neuer, figura histórica de un Bayern Múnich que tendrá que remontar en la vuelta, encajó tantos en cada uno de los remates al arco del equipo de Luis Enrique. Ha sido héroe en decenas de oportunidades, pero anoche vimos su versión más humana.

Incluso el guardameta del Paris Saint-Germain, recibiendo cuatro tantos, pudo realizar hasta cuatro atajadas. En el Bayern Múnich salieron contentos por el resultado final de una eliminatoria que sobre el minuto 60 parecía ya sentenciada. Tanto Luis Enrique como Vincent Kompany esperan el mismo tipo de partido para la vuelta. Quien mejor se muestre en defensa, apunta a ser el vencedor.

Las críticas a Neuer en Alemania no se han hecho esperar. Todo esto en un tiempo donde se habla sobre su posible regreso a la selección pensando en la Copa del Mundo. También mientras se estudia una posible renovación de su contrato por 12 meses más. A sus 40 años, el compañero de Luis Díaz vivió su noche más oscura en la Copa de Europa. El próximo miércoles se definirá al finalista.

Neuer se fue del partido sin una sola atajada: GETTY

Los goles de Dembélé, Kvaratskhelia y João Neves dan una mínima ventaja al Paris Saint-Germain. Se trató de la noche europea donde Manuel Neuer recibió la mayor cantidad de goles en un solo encuentro de toda su carrera. Hasta la fecha, el récord lo tenía el Real Madrid con la goleada propinada en semifinales del año 2014, cuando el propio Pep Guardiola todavía era el entrenador de los germanos. Manuel, señalado en datos tras una noche para el recuerdo.

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PSG vs. Bayern ya es historia viva de la Champions

Para el minuto 45 ya teníamos datos históricos. Nunca desde 1992 habíamos visto un compromiso de la Champions que en semifinales tuviese 5 goles para el descanso. Bayern y Paris Saint Germain dejaron una jornada sin ningún tipo de precedentes en cuanto a materia de tantos anotados. El récord era propiedad del Barcelona vs. Inter de Milán de 12 meses atrás.

Con el 5-3 a favor del PSG ya era el partido más tantos anotados en la historia de las semifinales de la Champions. Recordemos que ya no se aplica la norma del gol de visitante y que por ende, la promesa de un segundo asalto similar al de anoche gana más fuerza. Bayern y los galos, el partido del año para muchos ahora mismo.

Datos claves

Manuel Neuer encajó cinco goles sin realizar ninguna atajada ante el París Saint-Germain .

encajó cinco goles sin realizar ninguna atajada ante el . El portero alemán de 40 años registró la peor actuación estadística desde el 2010 .

registró la peor actuación estadística desde el . PSG y Bayern Múnich anotaron cinco goles antes del descanso, un récord desde 1992.