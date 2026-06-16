La Selección de Ecuador no solo perdió su partido contra Costa de Marfil, si no que también hubo algunos resultados que lo complicaron.

La Selección de Ecuador perdió contra Costa de Marfil por la primera jornada del Mundial y empezó a sacar calculadora no solo por sus resultados, si no por los de otros grupos. La ‘Tri’ todavía tiene la vía de clasificar como uno de los ocho mejores terceros ¿esta primera fecha ayudó a ese objetivo?

Asumiendo que Ecuador le gana a Curazao y cae ante Alemania, salvo sorpresa, la Selección de Ecuador terminará con 3 puntos. Por lo que requiere que haya ocho equipos que tengan menos de 4 puntos, o quedará eliminado del Mundial.

En esta primera fecha, ya hubo empates entre: Bosnia vs. Canadá y Suiza vs. Qatar por el Grupo B, así como empate entre Irán vs. Nueva Zelanda y Bélgica vs. Egipto por el Grupo G, y finalmente igualdad entre España y Cabo Verde; y Uruguay y Arabia por el Grupo H.

Con esto, todos estos equipos arrancan con 1 punto, por lo que incluso si los equipos más débiles consiguen una victoria entre sí, hay muchas chances que al menos tres equipos de estos grupos terminen con 4 puntos.

Lo que le conviene a la Selección de Ecuador es que hayan claros ganadores en cada grupo, que terminen con 6 puntos o 9, así otros queden con 3 y 0. Si Ecuador gana por goleada a Curazao y empata o gana con Alemania, tendría muchas chances de clasificar.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

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Sebastián Beccacece – Selección de Ecuador

En resumen