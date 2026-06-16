La imagen de los jugadores de la Selección de Ecuador que indignó a los hinchas

Los jugadores de la Selección de Ecuador perdieron contra Costa de Marfil y algunos hinchas criticaron una de las imágenes viralizadas luego.

La Selección de Ecuador perdió ante Costa de Marfil en el debut del Mundial 2026 y las imágenes post partido siguen viralizándose. Un video generó algo de malestar e indignación entre los hinchas.

En un video que rápidamente recorrió las redes, se ve a los jugadores de la Selección de Ecuador con parlantes saliendo del camerino, para algunos esto fue seña de la falta de concentración que tenía el plantel.

Para otros, estos elementos son habituales en las concentraciones para generar un ambiente ameno cuando no se esté entrenando. Claro que la derrota hizo que hasta el día libre dado por la FEF generara malestar.

La Selección de Ecuador tendrá que ahora ganar a Curazao de forma obligada y luego, al menos, empatar contra Alemania si quiere clasificar como 2do en el grupo o al menos de los mejores terceros.

Sebastián Beccacece ya alista cambios en el once no solo pensando ante el modesto Curazao si no contra la potencia Alemania. El siguiente partido es el sábado a las 19h00.

Por lo menos la fiesta si estaba garantizada en el camerino de #Ecuador. pic.twitter.com/MvbMilZoiy — Marcel Ramirez Rhor (@marcelramirezrh) June 15, 2026

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El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).