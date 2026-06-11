Partidos de HOY en el Mundial 2026, jueves 11 de junio: horario y por dónde ver EN VIVO

La programación futbolística de este jueves 11 de junio marca un hito sin precedentes con el arranque de la Copa del Mundo de la FIFA. Luego de una extensa pausa, la máxima competición retorna con su ceremonia inaugural y su primera gran jornada, donde los reflectores apuntan al estreno de la Selección de México en el mítico y renovado Estadio Azteca (hoy Banorte).
Posterior a la gala en la capital, la actividad culminará con un vibrante duelo entre Corea del Sur y República Checa para cerrar los primeros compromisos del sector, garantizando un inicio de primer nivel para el Mundial 2026 desde el mediodía hasta el cierre de la jornada.
PARTIDOS DEL JUEVES 11 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos (Grupo A)
México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)
Estadio Azteca, Ciudad de México
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO, Disney+
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
El renovado Estadio Azteca albergará el primer partido y la ceremonia inaugural (Getty)
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Cabe destacar que una hora y media antes del comienzo de este encuentro se llevará a cabo la ceremonia inaugural, uno de los momentos más esperados y donde participarán artistas de todo el mundo.
Corea del Sur vs. República Checa
Estadio Akron, Guadalajara, México
- Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 22:00 (ET) / 19:00 (PT) | FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Guillermo Ochoa, emblema de México que va por su sexto Mundial (Getty)
¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Tel
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Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- RD Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá