Partidos de HOY en el Mundial 2026, jueves 11 de junio: horario y por dónde ver EN VIVO

La larga espera terminó y la pelota vuelve a rodar. México, uno de los anfitriones, abre el juego en el mítico Estadio Azteca. La programación de este jueves.

La programación futbolística de este jueves 11 de junio marca un hito sin precedentes con el arranque de la Copa del Mundo de la FIFA. Luego de una extensa pausa, la máxima competición retorna con su ceremonia inaugural y su primera gran jornada, donde los reflectores apuntan al estreno de la Selección de México en el mítico y renovado Estadio Azteca (hoy Banorte).



Posterior a la gala en la capital, la actividad culminará con un vibrante duelo entre Corea del Sur y República Checa para cerrar los primeros compromisos del sector, garantizando un inicio de primer nivel para el Mundial 2026 desde el mediodía hasta el cierre de la jornada.

PARTIDOS DEL JUEVES 11 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos (Grupo A)

México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

Estadio Azteca, Ciudad de México

Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+

16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+ Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO, Disney+

14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO, Disney+ Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

El renovado Estadio Azteca albergará el primer partido y la ceremonia inaugural (Getty)

Encuesta¿Quién ganará el partido inaugural del Mundial 2026? ¿Quién ganará el partido inaugural del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Cabe destacar que una hora y media antes del comienzo de este encuentro se llevará a cabo la ceremonia inaugural, uno de los momentos más esperados y donde participarán artistas de todo el mundo.

Corea del Sur vs. República Checa

Estadio Akron, Guadalajara, México

Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 22:00 (ET) / 19:00 (PT) | FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Guillermo Ochoa, emblema de México que va por su sexto Mundial (Getty)

Publicidad

¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?

Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).

DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final). Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto). México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.

ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto. Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos). Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador). Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos). España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.

DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN. Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Tel

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Publicidad

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Publicidad

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Publicidad

Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

Publicidad

Grupo L