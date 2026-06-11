Messi supera a Modric y solo 4 encuentros le separan de ser el segundo jugador con más partidos en la historia de las selecciones

No es un Mundial más para Argentina ni para Lionel Andrés Messi. Por primera vez en más de 40 años la Albiceleste llegará al gran torneo de la FIFA como el vigente campeón del certamen. Ante Islandia, su capitán llegó a los 199 partidos con el combinado nacional y solo dos jugadores le superan ahora mismo en cantidad de encuentros disputados. Luka Modric se queda atrás.

Con su participación en el encuentro ante Islandia, Lionel Messi llegó a los 199 partidos. En 198 se quedó Luka Modric, a quien veremos hasta dónde puede estirar su participación con Croacia en la Copa del Mundo. El líder de la clasificación general no es otro que un Cristiano Ronaldo que a sus más de 41 años mira a todos desde arriba con un total de 228 batallas oficiales.

El siguiente objetivo de Messi pasa por igualar los 202 partidos oficiales del futbolista internacional con Kuwait, Bader Al-Mutawa. Un mito de las eliminatorias asiáticas que entre el 4 de septiembre de 2003 y el 14 de junio de 2022 estuvo al frente de un combinado menor de la Confederación. Es un héroe nacional en su territorio y el siguiente gran objetivo de Messi para seguir agrandando sus registros en el panorama de selecciones.

Solo una sorpresa haría que el argentino no lo superase. Durante la fase de grupos la Albiceleste tendrá encuentros ante selecciones como Austria, Argelia y Jordania donde se espera que Lionel sea absolutamente protagonista. Llegar a la fase de dieciseisavos de final y tener minutos en esta le garantizaría quedar como el segundo jugador con más partidos en la historia de las selecciones. Igualar a Cristiano Ronaldo, eso sí, parece harina de otro costal.

Bader Al-Mutawa, siguiente objetivo de Messi en cuanto a cantidad de partidos con selección: GETTY

Y el portugués seguirá defendiendo los intereses de su país a corto plazo. Como mínimo se espera que llegue durante el Mundial a los 231 partidos oficiales. Es el que mayor cantidad de encuentros y años tiene al frente de un combinado nacional con 22 años y 290 días encima. Messi acecha la segunda posición de un ranking que muestra la vigencia de los futbolistas de élite durante el siglo XXI.

Publicidad

Messi y sus números en 199 partidos con Argentina

Todo arrancó el 17 de agosto del año 2005. Desde entonces Messi ha sido absolutamente inamovible en una selección con la cual suma 117 goles y 61 asistencias. A esto se le suman por supuesto el título de Qatar 2022 junto a dos Copas América, la Finalísima del año 2021 frente a Italia y la medalla Olímpica ganada en 2008 con la selección sub-23.

Messi espera poder repetir la corona en el torneo que le ha tenido como protagonista desde hace 20 años. Recordemos que la pulga ha sido dos veces Balón de Oro de la Copa del Mundo. El mismo número de premios tiene en la Copa América, donde también fue Bota de Oro a lo largo de todas estas temporadas. El 16 veces futbolista argentino del año se alista para el último baile por Norteamérica.

Datos claves

Lionel Messi alcanzó los 199 partidos con Argentina en el amistoso frente a Islandia.

alcanzó los 199 partidos con Argentina en el amistoso frente a Islandia. El portugués Cristiano Ronaldo lidera el ranking mundial con 228 partidos oficiales disputados.

lidera el ranking mundial con 228 partidos oficiales disputados. El delantero argentino suma 117 goles y 61 asistencias con su selección nacional.