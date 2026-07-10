Partidos de mañana, sábado 11 de julio, en el Mundial 2026: quiénes juegan, horarios y estadios

Se terminan los cuartos de final con los últimos dos cruces que definirán a las cuatro selecciones que van por la Copa del Mundo.

El sábado 11 será el último día de una nueva fase del Mundial 2026, ya que se jugarán los dos cruces pendientes de los cuartos de final. Con Francia esperando en semifinales al ganador de España y Bélgica que jugarán hoy, en esta próxima jornada se disputarán los encuentros que determinarán la otra semifinal.

El primer turno será para Noruega vs Inglaterra, un enfrentarmiento sin antecedentes en los Mundiales. Para los nórdicos ya es histórico haberse metido entre los 8 mejores, ya que sus mejores actuaciones habían sido en 1938 y 1998 llegando hasta octavos de final. Pero de la mano de Haaland sueñan con más.

Más tarde se verán las caras Argentina y Suiza, por tercera vez en Copas del Mundo. La primera se dio en Inglaterra 66, cuando los sudamericanos ganaron 2-0 en la primera fase. Y la segunda, más reciente, fue en Brasil 2014, también con triunfo albiceleste: un sufrido 1-0 en tiempo suplementario (gol de Ángel Di María) en octavos de final.

Partidos del sábado 11 de julio: estadios y horarios

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final

Noruega vs Inglaterra

Hard Rock Stadium (Miami)

Argentina: 18:00

18:00 Chile: 17:00

17:00 Ecuador: 16:00

16:00 Colombia: 16:00

16:00 Perú: 16:00

16:00 México: 15:00

15:00 España: 23:00

23:00 Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 14:00 PT

Argentina vs Suiza

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Argentina: 22:00

22:00 Chile: 21:00

21:00 Ecuador: 20:00

20:00 Colombia: 20:00

20:00 Perú: 20:00

20:00 México: 19:00

19:00 España: 03:00 (domingo 12)

03:00 (domingo 12) Estados Unidos: 21:00 ET / 20:00 CT / 18:00 PT

¿Cuándo se juegan las semifinales y la final del Mundial?

Semifinal 1: Martes 14

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

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Semifinal 2: Miércoles 15

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Tercer puesto: Sábado 18

Argentina: 18:00

18:00 Chile: 17:00

17:00 Ecuador: 16:00

16:00 Colombia: 16:00

16:00 Perú: 16:00

16:00 México: 15:00

15:00 España: 23:00

23:00 Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 22:00 PT

Final: Domingo 19

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

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Así está el cuadro completo del Mundial 2026