Partidos de mañana, domingo 12 de julio, en el Mundial 2026: ¿por qué no juegan?

Tras los cuartos de final, habrá dos jornadas de descanso hasta que llegue la hora de las semifinales. Sólo quedan cuatro partidos del Mundial.

Francia y España ya tienen un lugar en una de las semifinales Mundial 2026. Este sábado 11 se definirán las otras dos selecciones que llevarán hasta esa instancia tras los cruces de Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza.

Sin embargo, el domingo 12 no se disputará ninguna de esas semifinales. Cuando se armó el calendario, la FIFA dejó dos jornadas de descanso una vez finalizados los cuartos de final. Por eso, tanto el domingo 12 como el lunes 13, no se jugará ningún encuentro.

La competencia se reanudará el martes 14 con la primera semifinal, la que protagonizarán Francia y España en Dallas. Un día después será el turno de que se enfrenten en Atlanta las dos selecciones que ganen hoy.

¿Cuándo se juegan las semifinales y la final del Mundial?

Semifinal 1: Martes 14

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Semifinal 2: Miércoles 15

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Tercer puesto: Sábado 18

Argentina: 18:00

18:00 Chile: 17:00

17:00 Ecuador: 16:00

16:00 Colombia: 16:00

16:00 Perú: 16:00

16:00 México: 15:00

15:00 España: 23:00

23:00 Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 22:00 PT

Publicidad

Final: Domingo 19

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Así está el cuadro completo del Mundial 2026