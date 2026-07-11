Partidos de mañana, domingo 12 de julio, en el Mundial 2026: ¿por qué no juegan?

Francia y España ya tienen un lugar en una de las semifinales Mundial 2026. Este sábado 11 se definirán las otras dos selecciones que llevarán hasta esa instancia tras los cruces de Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza.
Sin embargo, el domingo 12 no se disputará ninguna de esas semifinales. Cuando se armó el calendario, la FIFA dejó dos jornadas de descanso una vez finalizados los cuartos de final. Por eso, tanto el domingo 12 como el lunes 13, no se jugará ningún encuentro.
La competencia se reanudará el martes 14 con la primera semifinal, la que protagonizarán Francia y España en Dallas. Un día después será el turno de que se enfrenten en Atlanta las dos selecciones que ganen hoy.
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¿Cuándo se juegan las semifinales y la final del Mundial?
Semifinal 1: Martes 14
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT
Semifinal 2: Miércoles 15
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT
Tercer puesto: Sábado 18
- Argentina: 18:00
- Chile: 17:00
- Ecuador: 16:00
- Colombia: 16:00
- Perú: 16:00
- México: 15:00
- España: 23:00
- Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 22:00 PT
Final: Domingo 19
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT