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Mundial 2026

Partidos de mañana, lunes 15 de junio, en el Mundial 2026: horario y por dónde ver EN VIVO

Llega el turno del debut de uno de los grandes candidatos, España. También se presenta la Uruguay de Marcelo Bielsa y hay más actividad. El cronograma completo.

Lamine Yamal, figura de España, llega con dolencias a esta Copa del Mundo.
© GettyLamine Yamal, figura de España, llega con dolencias a esta Copa del Mundo.

El calendario del Mundial 2026 para este lunes 15 de junio presenta una cartelera de definiciones parciales en dos sectores fundamentales de la competición.

La actividad inicia con España, una de los grandes candidatos, midiéndose ante la la debutante Cabo Verde en Atlanta, con el objetivo de asegurar el liderato del Grupo H.

Por otro lado, Bélgica buscará imponer condiciones frente a Egipto en Seattle, en un choque de estilos que combina destreza técnica con historia.

Más tarde, Arabia Saudita enfrentará a la Uruguay de Marcelo Bielsa en Miami en un compromiso de alta intensidad estratégica, mientras que el cierre de la fecha tendrá lugar en Los Ángeles con el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda.

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PARTIDOS DEL LUNES 15 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

España vs. Cabo Verde (Grupo H)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Argentina: 14:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 13:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
  • México: 12:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
  • Colombia: 12:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
  • Ecuador: 12:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 12:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
  • España: 18:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 09:00 (PT) / 12:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Bélgica vs. Egipto (Grupo G)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

  • Argentina: 17:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 12:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

  • Argentina: 20:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
  • Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (martes 16 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Argentina: 23:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 21:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
  • Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 03:00 (martes 16 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Pablo Rodríguez Denis
Pablo Rodríguez Denis
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