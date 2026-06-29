Pese a ganarle a Japón en los 16avos del Mundial 2026, FIFA sancionará a Brasil

¿Una clasificación empañada por el escritorio? Conoce la inminente y dura sanción de la FIFA a Brasil tras ganarle a Japón en el Mundial.

El primer equipo sudamericano saltó a la cancha en los 16avos de final del Mundial 2026. Brasil enfrentó a Japón y no fue un partido nada fácil. Después de ir empatando por más de 95 minutos, ganó en el último minuto de adición, pero… ¡Ya se conoció el motivo por el cual FIFA lo sancionará!

A Brasil le tocó correr de atrás desde el minunto 29. En una gran jugada individual, Kaishu Sano marcó un golazo de media distancia. No era el primer golpe que el equipo brasileño recibía a esa altura del partido, porque Casemiro ya le había dado el primer argumento a la FIFA para que los sancionara.

Y no fue el único en hacerlo… En la victoria 2-1 de Brasil a Japón con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, Danilo también fue castigado por el árbitro Maurizio Mariani para que el Comité Disciplnario de la FIFA tuviera los dos motivos por los cuales va a sancionar al seleccionado brasileño.

Pese a ganarle a Japón en los 16avos, FIFA sancionará a Brasil

Junya Ito y Casemiro en Japón vs. Brasil. (Foto: Getty Images)

Durante la victoria ante Japón del 29 de junio, Danilo y Casemiro recibieron tarjeta amarilla. Esto quiere decir que entra en rigor el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA y la Federación Internacional de Fútbol Asociación va a sancionar a Brasil con una multa de 10.000 dólares por cada amonestación. El castigo será en total de 20.000 dólares.

El rival de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026

¡Uf! Luego del respiro de alivio porque la sanción de la FIFA a Brasil es solo una multa, los dirigidos por Carlo Ancelotti se enfrentarán al ganador del partido Noruega y Costa de Marfil (martes 30 de junio a las 12:00 P.M) el domingo 5 de julio a las 3:00 P.M. (hora colombiana).

Publicidad

Encuesta¿Cuántos jugadores de Brasil fueron amonestados ante Japón? ¿Cuántos jugadores de Brasil fueron amonestados ante Japón? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave