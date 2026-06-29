Mientras Néstor Lorenzo gana 2.2 millones en Colombia, el salario de Roberto Martínez en Portugal

¿El dinero no compra el liderato de Grupo K del Mundial? Descubre la diferencia entre el salario de Néstor Lorenzo y el técnico de Portugal.

A todo señor, todo honor… Y hay que admitirlo, Néstor Lorenzo fue uno de los mejores entrenadores de toda la fase de grupos del Mundial 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar lo que gana como DT de la Selección Colombia con el salario de Roberto Martínez en Portugal.

Lorenzo llegó al Mundial en medio de muchas dudas porque Colombia había perdido dos partidos amitosos ante equipos con más suplentes que titulares de Croacia y Francia. ¿Iba a responder ante el primer reto contra un grande de la Copa del Mundo de la FIFA? La respuesta fue un gran sí.

De entrada, Néstor Lorenzo sorprendió con tres cambios: Santiago Arias, Deiver Machado y Jhon Córdoba por Daniel Muñoz, Johan Mojica y Luis Suárez. Pocos entendieron estas decisiones, pero el rendimiento de la Selección Colombia le terminó dando la razón. Fue un empate 0-0 con tan buen nivel que la duda pasó a ser si el DT argentino ganaba más o menos que Roberto Martínez en Portugal.

El salario de Martínez es más del doble de lo que gana Lorenzo en Colombia

Roberto Martínez y Néstor Lorenzo. (Foto: Getty Images)

La diferencia es de más de 2.4 millones de dólares. Según el portal ‘Celebrity Networth’, Néstor Lorenzo tiene un salario anual de 2.2 millones en Colombia. ¿Y cuánto gana Roberto Martínez? El portal ‘GiveMeSport’ le reporta al actual DT de Portugal un sueldo de 4.6 millones de dólares al año.

¿Quién tiene un contrato más largo, Néstor Lorenzo o Roberto Martínez?

Aquí la diferencia es más estrecha… Martínez confirmó que “mi contrato termina después del Mundial, así que creo que no es noticia, es un hecho”. En el caso de Lorenzo, el vínculo va un poco más allá, ya que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, señalo que “él tiene contrato hasta luego de terminado el Mundial, hasta el 31 de diciembre de este año”.

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