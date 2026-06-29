“Evitar a Colombia a toda costa”: en Inglaterra festejan no medirse con James Rodríguez y Jhon Arias tras el empate ante Portugal

Colombia e Inglaterra estuvieron a minutos de medirse. La parcial victoria de Croacia y el empate de Europa con Panamá dejaban ese hipotético choque a solo un gol de los canaleros de darse. Finalmente esto no ocurrió y en el Reino Unido tanto la prensa como los exjugadores festejan haber evitado a los de Néstor Lorenzo.

“Portugal ante Colombia fue uno de los mejores cero a cero que he visto en mucho tiempo… Fue brillante. James Rodríguez sigue siendo muy bueno. Me sorprendió lo de Jhon Arias, parece un nuevo jugador… No quisiera jugar con Colombia, hay que evitar a Colombia a toda costa”, empezaban los exjugadores de la selección Micah Richards y Gary Lineker en su programa de análisis por Netflix.

Hablan de Colombia como un combinado brillante, lleno de energía y donde los nombres conviven de la mejor forma posible: “Los quiero evitar, te lo digo de verdad. Incluso Dávinson Sánchez atrás está brillando, vuelve locos a los delanteros. Algunos jugadores que en sus clubes no rinden, los pones en Colombia y todo fluye”.

Los elogios a Colombia se han repetido en toda la fase de grupos. Hablamos de una selección que por un pie de Dávinson no tiene puntaje perfecto ahora mismo en la Copa del Mundo. Si a esto le sumamos una defensa que solo recibió goles ante Uzbekistán y que ganó su grupo ante los Cristiano Ronaldo, Vitinha o João Neves, cerramos un contexto de fase de grupos que para muchos se parece a lo vivido en Brasil 2014.

Inglaterra tuvo suerte bajo su mirada. En este momento los británicos se alistan para medir fuerzas ante el Congo en la fase de dieciseisavos. Colombia, por su parte, lo hará ante Ghana en un choque de estilos que promete dificultad como nunca para los dirigidos por Néstor Lorenzo. A la espera de lo que venga por delante, algunos de los pesos pesados de los Tres Leones agradecen no cruzarse con la Tricolor a corto plazo.

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¿En qué ronda pueden medirse Colombia e Inglaterra?

La realidad es simple de entender. Colombia e Inglaterra quedaron del mismo lado del cuadro, pero separados por diferentes llaves. Ahora mismo solamente podrían medirse en semifinales por un boleto a la definición del certamen. Para ello, deben caer grandes selecciones como Suiza, Argentina, Brasil, Ecuador, Japón o los propios Ghana y Congo.

Posibles cambios de Colombia ante Ghana

Johan Mojica, Jhon Lucumí, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta ya no se encuentran al límite en cuanto a amarillas. Un tema no menor y que anticipa el regreso del lateral izquierdo si nada se tuerce. A este retorno se le sumarán seguramente el de Daniel Muñoz y veremos si el de Luis Suárez en ataque. La delantera sigue siendo la gran duda de Néstor Lorenzo en esta Copa del Mundo.

Datos claves

Los exfutbolistas Gary Lineker y Micah Richards afirmaron que se debe evitar a Colombia a toda costa.

y Micah Richards afirmaron que se debe evitar a Colombia a toda costa. El entrenador Néstor Lorenzo y su selección jugarán contra Ghana en los dieciseisavos de final.

y su selección jugarán contra Ghana en los dieciseisavos de final. La selección de Inglaterra evitará a los cafeteros en esta ronda y se enfrentará ante Congo.