La primera publicación de Neymar luego de que Ancelotti lo dejara sin jugar contra Japón en 16avos

Lo pedían a gritos y teminó sin un solo minuto… Brasil tuvo que sufrir para ganarle a Japón en los 16avos de final del Mundial 2026 y la decisión del entrenador Carlo Ancelotti fue dejar a Neymar sin jugar en el banco de suplentes. Acto seguido, apareció una primera publicación del ’10’. ¿Casualidad o causalidad?

Brasil se fue al descanso de medio tiempo con el marcador 1-0 en contra luego de un gol de Kaishu Sano al minuto 29 del primer tiempo. La mayoría de hinchas brasileños pensaron que Neymar iba a ser el primer cambio contra Japón, pero el que entró fue Endrick. Ya con el partido 1-1 tampoco hubo espacio para Ney porque los que entraron fueron Gabriel Martinelli y Fabinho.

Esto publicó Neymar luego de que Ancelotti lo dejara sin jugar vs. Japón

Neymar y Carlo Ancelotti en Brasil vs. Japón. (Foto: Getty Images)

Lejos de querer entrar en polémica porque lo dejaron sin minutos en el primer partido decisivo de Brasil en el Mundial, la primera de publicación de Neymar lo que hico fue celebrar la victoria a Japón con un palito para alguien en especial. “Sr. Joachim Klement… por favor, pruebe la siguiente bebida”, publicó el Ney y… ¿Quién es Klement?

El es Klement, la persona a quien Neymar le dedidó la victoria de Brasil a Japón

En la previa al Mundial 2026, el nombre de Joachim Klement volvió a ser tendencia porque es el matemático alemán que creo un sistema de probabilidades y contextos que fue predijo los últimos tres campeones de la Copa del Mundo. En esta ocasión, Klement señaló que Países Bajos será el campeón tras vencer a Portugal, y sostuvo que Brasil caía en 16avos de final con Japón. Por eso Neymar se acordó de él…

Publicidad

En síntesis