Si Ecuador vence a México, ¿dónde y contra quién juega en octavos del Mundial 2026?

El equipo de Sebastián Beccacece clasificó agónicamentea 16avos y ahora va por una nueva prueba. ¿Cuál sería su próximo escollo?

La Selección de Ecuador y su par de México protagonizan uno de los duelos más parejos e impredecibles de todas las llaves de 16avos de final del Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca.

Luego de una fase de grupos son andares muy disímiles (México llega con puntaje ideal y sin recibir goles, mientras que Ecuador clasificó agónicamente al vencer nada menos que a Alemania), las dos selecciones tienen motivos para ilusionarse con conseguir el pasaje a los octavos de final y confirmarse entre los 16 mejores equipos de la Copa del Mundo.

Es por eso que, si bien el pronóstico del duelo es muy cerrado, ambos también se animan a mirar más allá e intentar conocer cuál sería un posible e hipotético rival en la siguiente ronda.

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¿Contra quién jugaría Ecuador en octavos de final del Mundial?

El equipo de Sebastián Beccacece, que terminó tercero en el Grupo E con 4 puntos) podría medirse nada menos que con la Selección de Inglaterra, que definirá su pasaje a octavos frente a la sorprendente República Democrática del Congo, por lo que uno de esos dos sería el rival en la próxima ronda.

El encuentro entre ingleses y africanos se llevará a cabo este miércoles 1° de julio desde las 11, hora de Ecuador.

¿Cuándo sería el próximo duelo en octavos?

Dicho encuentro, en caso de que Ecuador avance, se jugaría nuevamente en el Estadio Azteca, el próximo domingo a las 19, hora de Ecuador (las 18 de México).

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Gonzalo Plata le dio el triunfo a Ecuador ante Alemania y el pasaje a 16avos (Getty)

Así están las llaves de octavos del Mundial 2026

DATOS CLAVE

Estadio Azteca: sede del duelo de 16avos de final entre Ecuador y México.

Sebastián Beccacece: su equipo jugaría octavos contra Inglaterra o República Democrática del Congo.

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