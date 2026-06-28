Partidos de mañana en el Mundial 2026: quién juega este martes 30 de junio, horario y dónde ver

Tres partidos de alto vuelo serán los que engalanarán la jornada de este martes por los 16avos de final del Mundial 2026, con la Selección de Francia, uno de los grandes candidatos, como plato fuerte, y con el local México teniendo que medir fuerzas ante la sorprendente Ecuador.
En primer turno, Costa de Marfil y Noruega se juegan su pasaje a octavos en duelo de estilos diferenciados y con un pronóstico más que abierto.
Más tarde, el MetLife Stadium será testigo de la presentación de Francia, último finalista y uno de los grandes candidatos al título, que tendrá en Suecia a su próximo escollo en el camino a los partidos decisivos.
Finalmente, en el mítico Estadio Azteca (hoy Banorte) de Ciudad de México, el conjunto local, que hilvanó una fase de grupos perfecta con tres triunfos y ningún gol en contra, rinde un examen más que complicado. Enfrente estará la Ecuador de Sebastián Beccacece, quien viene de dar el gran golpe del Mundial al vencer a Alemania y conseguir el pasaje a esta ronda.
Fin de una era: La Selección de Ecuador tiene nuevo capitán antes de enfrentar a México en el Mundial
PARTIDOS DEL MARTES 30 DE JUNIO:
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Dieciseisavos de final
Costa de Marfil vs. Noruega
AT&T Stadium (Arlington), Estados Unidos
- Argentina: 2:00 p. m.
- Uruguay: 2:00 p. m.
- Paraguay: 1:00 p. m.
- Colombia: 12:00 p. m.
- Ecuador: 12:00 p. m.
- Perú: 12:00 p. m.
- México: 11:00 a. m.
- Chile: 1:00 p. m.
- España: 7:00 p. m.
- Estados Unidos: 1:00 p. m. ET / 12:00 p. m. CT / 10:00 a. m. PT
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Francia vs. Suecia
MetLife Stadium (East Rutherford), Estados Unidos
- Argentina: 6:00 p. m.
- Uruguay: 6:00 p. m.
- Paraguay: 5:00 p. m.
- Colombia: 4:00 p. m.
- Ecuador: 4:00 p. m.
- Perú: 4:00 p. m.
- México: 3:00 p. m.
- Chile: 5:00 p. m.
- España: 11:00 p. m.
- Estados Unidos: 5:00 p. m. ET / 4:00 p. m. CT / 2:00 p. m. PT
Encuesta¿Quién clasifica a los octavos de final?
¿Quién clasifica a los octavos de final?
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México vs. Ecuador
Mexico City Stadium (Ciudad de México), México
- Argentina: 10:00 p. m.
- Uruguay: 10:00 p. m.
- Paraguay: 9:00 p. m.
- Colombia: 8:00 p. m.
- Ecuador: 8:00 p. m.
- Perú: 8:00 p. m.
- México: 7:00 p. m.
- Chile: 9:00 p. m.
- España: 3:00 a. m. del miércoles 1 de julio
- Estados Unidos: 9:00 p. m. ET / 8:00 p. m. CT / 6:00 p. m. PT
Encuesta¿Cuál de los dos accederá a la próxima ronda?
¿Cuál de los dos accederá a la próxima ronda?
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¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final), Disney+
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto), Disney+
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto, Disney+
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos), Disney+
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador), Disney+
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos), Disney+
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.