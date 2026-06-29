Antes de jugar contra México: Beccacece rompe el silencio y habla de su futuro en la Selección de Ecuador

El DT de la Selección de Ecuador habló de su futuro a pocas horas de jugar contra México por los 16avos del Mundial 2026.

Sebastián Beccacece llegó al partido contra Alemania con la posibilidad de marcharse de la Selección de Ecuador. Incluso el mismo entrenador había declarado que “se marchaba” si no clasificaba. Ahora a poco de jugar contra México, el entrenador rompió nuevamente el silencio.

En diálogo con DSports, Beccacece comentó que aún podría quedarse a dirigir a la Selección de Ecuador después del Mundial 2026, puesto que, el primer objetivo mínimo en esta Copa del Mundo ya está “cumplido”. El clasificar contra Alemania le dio un giro a todo.

“Antes de Alemania dije que en caso de no obtener lo que vinimos a buscar, que era mínimamente la clasificación, obviamente yo finalizo un contrato. Se daba por entendido que al no tener los resultados deseados no iba a haber una renovación. Por eso expresé que de no ganar me tenía que ir”, afirmó Beccacece.

Al final entrenador ganó y tiene en su repertorio una de las victorias más importantes en toda la historia del fútbol. Por lo cual, se abre la posibilidad de que se quede: “Estoy muy feliz y muy a gusto. Los resultados mandan en los procesos. Creo que nosotros hicimos un gran trabajo, un gran proceso. Este resultado nos dio la posibilidad de seguir con vida“, agregó Beccacece.

"ANTES DE ALEMANIA, SI NO OBTENÍAMOS EL RESULTADO DESEADO, NO IBA A HABER RENOVACIÓN"



Sebastián Beccacece confirmó que, si Ecuador quedaba eliminada en primera ronda, no iba a continuar como DT.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uo0MQ6AxJi — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) June 29, 2026

La primera decisión de FEF con Sebastián Beccacece era que después del Mundial se iba a decidir su futuro. Ahora, dependiendo lo que pase con México, sigue la misma postura. No obstante, en caso de seguir avanzando es muy probable que se pueda dar una oferta de renovación.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como DT de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 23 partidos entre todas las competencias. Ganando 9 partidos, empatando 12 y perdiendo 2 encuentros. El DT tiene contrato con ‘La Tri’ hasta finalizar la Copa del Mundo.

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