¿Por qué a la Selección de fútbol de Sudáfrica le dicen “Bafana Bafana” y qué significa?

La Selección de Sudáfrica rompió la sequía y, luego de 16 años de ausencia, estará presente en el próximo Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Con un triunfo claro ante Ruanda como local, el equipo sudafricano se aseguró el liderazgo de su grupo en las Eliminatorias de África y jugará una Copa del Mundo por cuarta vez en su historia. ¿La última de ellas? Cuando fueron anfitriones del Mundial 2010.

Pero más allá de sus logros futbolísticos, los ahora dirigidos por el belga Hugo Broos suelen ser noticia en todo el mundo por la alegría de sus bailes, sus festejos llamativos y también por el apodo de su Selección: los “Bafana Bafana”.

¿Por qué a la Selección de Sudáfrica le dicen “Bafana Bafana”?

En el mundo del fútbol, pocos apodos nacionales tienen tanta historia y significado cultural como el de la selección de Sudáfrica: “Bafana Bafana”. Esta expresión, que hoy es sinónimo de orgullo y unidad, tiene un origen profundamente ligado a la transición del país hacia la democracia y al resurgimiento del deporte tras el apartheid.

Sudáfrica dejó segundo nada menos que a Nigeria en su grupo de Eliminatorias (Getty).

La frase proviene de las lenguas zulú y xhosa, dos de los idiomas más hablados en Sudáfrica. “Bafana Bafana” se traduce literalmente como “los muchachos, los muchachos” o “nuestros chicos”. Comenzó a utilizarse a principios de la década de 1990, cuando la selección sudafricana regresó a la competencia internacional después de años de aislamiento impuesto por la FIFA debido al régimen racista del apartheid. Los jóvenes fanáticos, entusiasmados por volver a ver a su país en el campo de juego, coreaban “Bafana! Bafana!” desde las gradas, en señal de cariño y apoyo hacia los futbolistas que representaban una nueva esperanza nacional.

Con el paso del tiempo, el apodo trascendió las canchas y se convirtió en un símbolo de identidad. “Bafana Bafana” ya no solo designaba a un equipo, sino que evocaba el espíritu de renacimiento y diversidad de una nación que intentaba reconstruirse. En 1996, ese sentimiento alcanzó su punto más alto cuando Sudáfrica ganó la Copa Africana de Naciones (CAN) en casa, consolidando la marca “Bafana Bafana” como un emblema oficial del fútbol sudafricano.

El uso de un apodo en una lengua local también fue un gesto político y cultural significativo. En un país con once idiomas oficiales y una historia de división racial, la adopción de una expresión zulú-xhosa como símbolo nacional reflejaba el deseo de unidad en la diversidad. La selección se convirtió en un punto de encuentro donde todos los sudafricanos, sin importar su origen, podían sentirse representados.

¿Cuántos Mundiales de fútbol disputó Sudáfrica?

El de 2026 será el cuarto Mundial para los “Bafana Bafana”. Antes disputaron las Copas del Mundo de Francia 1998, Corea Japón 2002 y en 2010, cuando fueron anfitriones. ¿El dato? Nunca lograron avanzar de la fase de grupos.

La tabla de posiciones final del Grupo C de las Eliminatorias de África

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Sudáfrica 10 5 3 2 15 9 +6 18 2 Nigeria 10 4 5 1 15 8 +7 17 3 Benín 10 5 2 3 12 11 +1 17 4 Lesotho 10 3 3 4 9 12 −3 12 5 Ruanda 10 3 2 5 5 9 −4 11 6 Zimbabue 10 0 5 5 5 12 −7 5

EN SÍNTESIS

“Bafana Bafana” se traduce literalmente como “los muchachos, los muchachos” o “nuestros chicos”.

El apodo surgió a principios de los 90, tras el regreso de la selección a la competencia internacional.

La expresión es una adopción del idioma zulú-xhosa, buscando simbolizar la unidad nacional en Sudáfrica.

