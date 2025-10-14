Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

¿Por qué a la Selección de fútbol de Sudáfrica le dicen “Bafana Bafana” y qué significa?

Los "Bafana Bafana" jugarán la cuarta Copa del Mundo de su historia y están en boca de todos. ¿Por qué les dicen así?

Por Pablo Rodríguez Denis

Los "Bafana Bafana" vuelven al Mundial tras 16 años de ausencia.
© Getty ImagesLos "Bafana Bafana" vuelven al Mundial tras 16 años de ausencia.

La Selección de Sudáfrica rompió la sequía y, luego de 16 años de ausencia, estará presente en el próximo Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Con un triunfo claro ante Ruanda como local, el equipo sudafricano se aseguró el liderazgo de su grupo en las Eliminatorias de África y jugará una Copa del Mundo por cuarta vez en su historia. ¿La última de ellas? Cuando fueron anfitriones del Mundial 2010.

Pero más allá de sus logros futbolísticos, los ahora dirigidos por el belga Hugo Broos suelen ser noticia en todo el mundo por la alegría de sus bailes, sus festejos llamativos y también por el apodo de su Selección: los “Bafana Bafana”.

Tweet placeholder

¿Por qué a la Selección de Sudáfrica le dicen “Bafana Bafana”?

En el mundo del fútbol, pocos apodos nacionales tienen tanta historia y significado cultural como el de la selección de Sudáfrica: “Bafana Bafana”. Esta expresión, que hoy es sinónimo de orgullo y unidad, tiene un origen profundamente ligado a la transición del país hacia la democracia y al resurgimiento del deporte tras el apartheid.

Sudáfrica dejó segundo nada menos que a Nigeria en su grupo de Eliminatorias (Getty).

Sudáfrica dejó segundo nada menos que a Nigeria en su grupo de Eliminatorias (Getty).

Publicidad

La frase proviene de las lenguas zulú y xhosa, dos de los idiomas más hablados en Sudáfrica. “Bafana Bafana” se traduce literalmente como los muchachos, los muchachos” o “nuestros chicos”. Comenzó a utilizarse a principios de la década de 1990, cuando la selección sudafricana regresó a la competencia internacional después de años de aislamiento impuesto por la FIFA debido al régimen racista del apartheid. Los jóvenes fanáticos, entusiasmados por volver a ver a su país en el campo de juego, coreaban “Bafana! Bafana!” desde las gradas, en señal de cariño y apoyo hacia los futbolistas que representaban una nueva esperanza nacional.

Con el paso del tiempo, el apodo trascendió las canchas y se convirtió en un símbolo de identidad. “Bafana Bafana” ya no solo designaba a un equipo, sino que evocaba el espíritu de renacimiento y diversidad de una nación que intentaba reconstruirse. En 1996, ese sentimiento alcanzó su punto más alto cuando Sudáfrica ganó la Copa Africana de Naciones (CAN) en casa, consolidando la marca “Bafana Bafana” como un emblema oficial del fútbol sudafricano.

Tweet placeholder
Publicidad

El uso de un apodo en una lengua local también fue un gesto político y cultural significativo. En un país con once idiomas oficiales y una historia de división racial, la adopción de una expresión zulú-xhosa como símbolo nacional reflejaba el deseo de unidad en la diversidad. La selección se convirtió en un punto de encuentro donde todos los sudafricanos, sin importar su origen, podían sentirse representados.

¿Cuántos Mundiales de fútbol disputó Sudáfrica?

El de 2026 será el cuarto Mundial para los “Bafana Bafana”. Antes disputaron las Copas del Mundo de Francia 1998, Corea Japón 2002 y en 2010, cuando fueron anfitriones. ¿El dato? Nunca lograron avanzar de la fase de grupos.

La tabla de posiciones final del Grupo C de las Eliminatorias de África

PosSelecciónPJGEPGFGCDGPts
1Sudáfrica10532159+618
2Nigeria10451158+717
3Benín105231211+117
4Lesotho10334912−312
5Ruanda1032559−411
6Zimbabue10055512−75
Publicidad

EN SÍNTESIS

  • “Bafana Bafana” se traduce literalmente como “los muchachos, los muchachos” o “nuestros chicos”.
  • El apodo surgió a principios de los 90, tras el regreso de la selección a la competencia internacional.
  • La expresión es una adopción del idioma zulú-xhosa, buscando simbolizar la unidad nacional en Sudáfrica.
Publicidad
pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis
Lee también
Sebastián Beccacece planea darle minutos a un jugador y provocaría el enojo en todo Ecuador
Fútbol de Ecuador

Sebastián Beccacece planea darle minutos a un jugador y provocaría el enojo en todo Ecuador

Liga de Quito todavía no juega contra Palmeiras y ya ganó esta gigante fortuna
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito todavía no juega contra Palmeiras y ya ganó esta gigante fortuna

Barcelona quiere a un DT campeón con Indendependiente del Valle
Fútbol de Ecuador

Barcelona quiere a un DT campeón con Indendependiente del Valle

Figura de Francia Sub 20 se pierde la Semifinal del Mundial por un motivo insólito
FIFA

Figura de Francia Sub 20 se pierde la Semifinal del Mundial por un motivo insólito

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo