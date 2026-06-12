¿Por qué Alessandro Del Piero fue clave en la nueva ceremonia de los himnos en el Mundial 2026?

Gianni Infantino reveló una conversación privada con Alessandro del Piero sobre la nueva modalidad en los himnos del Mundial 2026. La experiencia del italiano fue determinante.

Dentro de las novedades de este Mundial 2026, uno de los episodios más llamativos durante la inauguración tuvo que ver con la ceremonia de los himnos nacionales de cada una de las selecciones. Resaltando que es una modalidad que se repetirá en todos los partidos de la competición, el protagonismo del histórico Alessandro Del Piero tiene mucho que ver en este cambio.

Resulta que Gianni Infantino confesó hace algunos días que mantuvo una charla privada con Alessandro Del Piero respecto a la importancia que deberían tener todos los jugadores que integran las selecciones mundialistas. Siendo muy enfático en que dicho acontecimiento representa ser un hecho histórico para cada uno de ellos, se llegó a un consenso que deriva en lo que hemos visto.

En competiciones anteriores veíamos que solamente los jugadores titulares saltaban a la cancha para entonar los himnos nacionales, mientras que los suplentes lo hacían desde el banquillo. Bueno, ahora esa situación cambió y los 26 convocados de cada selección salen juntos, se colocan en el mediocampo y frente al rival es que viven un momento preciado para cada uno de ellos.

Fuente: Getty Images.

La revelación de Gianni Infantino sobre la charla con Alessandro del Piero

“Por primera vez vamos a tener a los 26 jugadores, las banderas serán enormes, el himno se escuchará con las banderas enormes y todo el equipo en el campo. Esto nació de una conversación que tuve con Alessandro Del Piero. Un día viene y me dice: ‘¿por qué no piensas poner a todos los jugadores en el campo? Todos somos parte del equipo'”; contó Gianni Infantino en conferencia de prensa.

La nueva ceremonia de himnos del Mundial 2026 fue gracias a una idea de Alessandro del Piero, leyenda italiana.⚽️🇮🇹



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En esta misma línea, el presidente de la FIFA remarcó que hubo bastante consenso en la decisión tomada. “Me pareció interesante. Lo hablamos con otras personas del futbol. Todos pensaban que era una buena idea eso. Todos tenemos jugadores en el campo. Durante el Mundial pueden jugar todos y hacer de este momento tan emocional que es el himno, especial”.

Alessandro Del Piero fue clave como suplente en el último título mundial de Italia

Alessandro Del Piero fue uno de los grandes pilares en el último título mundial de Italia durante Alemania 2006. Aquella semifinal ante el anfitrión quedó 2-0 a favor de la ‘Azzurra’ en el Signal Iduna Park de Dortmund y el volante ingresó desde el banco de los suplentes para anotar uno de los goles. Es decir, frente a la nueva modalidad de FIFA en el Mundial 2026, no pudo cantar el himno nacional junto a los titulares y claramente le hubiese encantado estar presente.

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