Thomas Partey no podrá ingresar al territorio de Canadá junto a la delegación de Ghana. No será parte del duelo frente a Panamá y a continuación conoce todos los detalles.

Empezó la fiesta del fútbol y las distintas selecciones ultiman detalles para darse a conocer en sociedad. Este es el caso de Ghana que debutará en el Mundial 2026 frente a Panamá el miércoles 17 de junio en el Estadio Toronto y que no podrá contar con uno de sus jugadores más experimentados. Hablamos de Thomas Partey, quien es noticia el día de hoy por una situación compleja.

Resulta que Ghana viajó a territorio de Canadá para concentrarse de cara a la competencia del Mundial 2026 y se dieron con la enorme sorpresa de que Thomas Partey no podrá viajar desde Boston a la ciudad de Toronto ya que la visa le fue denegada al todavía tener un proceso en Inglaterra por denuncias de violación y abuso sexual, lo cual en su momento también le trajo inconvenientes.

Fuente: @AtaqueFutbolero

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense. La FIFA no participa en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. El gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y es admitido en el país”; se puede apreciar en un comunicado oficial desde FIFA.

🚨 FIFA statement on Thomas Partey left out of Canada.



“FIFA can confirm that player Thomas Partey will be unable to travel from Ghana's Team Base Camp in Boston, USA, to Canada for their first match against Panama on Wednesday, 17 June, as his visa application has been refused… pic.twitter.com/V1HzHiQGgb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Esta situación claramente complica las planificaciones de Ghana pensando no solo en el partido inicial frente a Panamá en el marco de la fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026, sino que ahora desde la federación deberán trabajar lo más rápido posible para solucionar un caso que excede lo futbolístico. Además, desde FIFA no contemplan una solución ya que la decisión depende solo de Canadá.

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¿Cuál es el estado de la denuncia en contra de Thomas Partey en Inglaterra?

Thomas Partey fue acusado con cinco cargos de violación y uno de agresión sexual que luego fue sumado con dos nuevos de violación durante el mes de julio del año 2025 cuando todavía era futbolista de Arsenal. Recién en abril de este 2026 se dio una declaración del protagonista en muestra de que era inocente de las acusaciones, a pesar de la cantidad de denuncias vertidas en su contra.

Ahora, este caso se viene desarrollando en el Tribunal Penal de Southwark de Londres bajo la evaluación del juez Tony Baumgartner, quien reveló hace un tiempo que dichas denuncias se analizarán de manera conjunta y que a la vez la resolución podría retrasarse hasta el primer trimestre del 2027. Por lo pronto, Thomas Partey se mantiene al margen del Mundial 2026 con Ghana.

Fixture de Ghana en el Grupo L del Mundial 2026

Ghana vs. Panamá | 17 de junio | Estadio Toronto

Ghana vs. Inglaterra | 23 de junio | Estadio Boston

Ghana vs. Croacia | 27 de junio | Estadio Philadelphia

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