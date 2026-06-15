¿Por qué el escudo de Uruguay tiene 4 estrellas en el Mundial 2026?

Uruguay es uno de los campeones del mundo, pero ahora el equipo sudamericano tiene 4 estrellas en su escudo por este motivo.

Este lunes 15 de junio de 2026 la Selección de Uruguay debuta en el Mundial y lo hará contra Arabia Saudí en el grupo H. El equipo ‘Charrúa’ es protagonista de un eterno debate en las Copas del Mundo.¿El motivo? Por qué su escudo tiene 4 estrellas.

En los mundiales, la FIFA solo deja que los equipos usen estrellas sobre su escudo sin han ganado la Copa del Mundo. Por eso países como Egipto, Costa de Marfil y otros tuvieron que borrar las estrellas que tenían en sus escudos en referencia a los trofeos locales que ganaron.

¿Por qué Uruguay tiene 4 estrellas en su escudo?

Uruguay ganó el Mundial en 2 ocasiones, 1930 y 1950, sin embargo, el país usa 4 estrellas porque la FIFA reconoce las dos medallas olímpicas que se ganó en París 1924 y Ámsterdam 1928 como campeonatos mundiales y por eso la AUF pone 4 estrellas en su escudo.

Uruguay juega con 4 estrellas. (Foto: GettyImages)

La Selección de Uruguay ha defendido sus 4 estrellas y ahora incluso la FIFA también lo apoya, puesto que, en este Mundial se han pedido varios cambios de camiseta para no usar estrellas, pero a Uruguay no se le pidió en ningún momento que cambie su escudo.

¿A qué hora debuta Uruguay en el Mundial 2026?

Uruguay debutará en el Mundial 2026 contra Arabia Saudí desde las 19H00 (UY y ARG). Este partido es clave, porque ‘La Celeste’ saldrá a la cancha ya sabiendo cómo le fue a España. Los primeros campeones del mundo apuestan en este Mundial por volver a lugares protagonistas.

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Todos los campeonatos de la Selección de Uruguay

Estos son los campeonatos que ha ganado la mayor de la Selección de Uruguay:

2 Mundiales

2 medallas olímpicas

15 Copas América

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