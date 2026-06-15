¿Quién es el DT de España en el Mundial 2026?

Nacido en Haro un 21 de junio de 1961, toda la carrera y vida de Luis De La Fuente apuntaba a este momento. El entrenador de España llega al Mundial 2026 con una generación obligada a buscar su segunda estrella y en medio de un proyecto que lo ha tenido como gran protagonista desde hace más de una década.

Hablar de Luis De La Fuente es hablar de un hombre de hierro en la Real Federación Española de Fútbol. Desde 2013 llegó al ente tras una discreta carrera como jugador y entrenador para comenzar una carrera por divisiones juveniles que ha incluido ya una victoria en el Europeo sub-19 de 2015 o la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo de 2018. Por dicho año, el DT de España pasaba a la sub-21 y se mantendrían los éxitos con la obtención de la quinta Eurocopa de dicha categoría para La Roja.

Su llegada a la selección mayor tiene dos debuts. En junio de 2021, y cuando todavía Luis Enrique era el DT, una ruptura de la burbuja sanitaria hizo que todo el cuerpo técnico tuviera que ausentarse del choque ante Lituania. Ahí Luis De La Fuente sería llamado por la Federación para hacer de primer entrenador. Desde entonces estuvo en el radar de un cargo que desde finales de Qatar 2022 estaría sin dueño.

Fue ahí cuando España vio en Luis De La Fuente a su hombre de confianza. La Roja se iba de Qatar llena de dudas, con una generación que salía y otra que entraba. El de Haro, conocedor de buena parte de los talentos emergentes, recibió el cargo y, desde entonces, La Roja ha sido una máquina en todos los sentidos.

De la Fuente, presente en la Federación de España desde hace más de 10 años: GETTY

Luis De La Fuente firmó hasta la Eurocopa 2024. Un torneo que ganó en la final ante Inglaterra en Berlín y 12 meses después de hacer lo mismo ante Croacia por la definición de la Nations League. Es el primer entrenador en ganar títulos con La Roja desde la salida de la generación de los Xabi Alonso, Iniesta, Xavi, David Villa o Iker Casillas. Entre todas las categorías que ha dirigido en territorio ibérico suma 142 partidos, 104 victorias y apenas 16 derrotas. Tiene contrato hasta la final del Mundial, mientras que, según los reportes del entorno de la federación, ya se trabaja en su renovación.

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La trayectoria de Luis De La Fuente como jugador

Bilbao Athletic : 1978-1982

: 1978-1982 Athletic Club de Bilbao : 1982-1987

: 1982-1987 Sevilla : 1987-1991

: 1987-1991 Athletic Club de Bilbao : 1991-1993

: 1991-1993 Deportivo Alavés: 1993-1994

La trayectoria de Luis De La Fuente como entrenador

Club Portugalete : 1997-2000

: 1997-2000 Bilbao Athletic : 2006-2011

: 2006-2011 Deportivo Alavés : 2011

: 2011 España sub-19 : 2013-2018

: 2013-2018 España sub-21 : 2018-2022

: 2018-2022 España: 2022 a la actualidad

Palmarés de Luis De La Fuente

Dos ediciones de LaLiga con Athletic Club de Bilbao como jugador

con Athletic Club de Bilbao como jugador Copa del Rey con Athletic Club de Bilbao como jugador

con Athletic Club de Bilbao como jugador Supercopa de España con Athletic Club de Bilbao como jugador

con Athletic Club de Bilbao como jugador Europeo sub-19 como entrenador

como entrenador Juegos Mediterráneos como entrenador

como entrenador Eurocopa sub-21 como entrenador

como entrenador Nations League del 2023 como entrenador

del 2023 como entrenador Eurocopa 2024 como entrenador

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