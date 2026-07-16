Messi rompe el silencio sobre las supuestas ayudas a Argentina en el Mundial: "Duela a quién le duela..."

Ahora fue el propio Lionel Messi quién se refirió a las quejas y reclamos de supuestas ayudas del arbitraje a la Selección de Argentina.

En medio de las polémicas y acusaciones que señalan que el arbitraje del Mundial 2026 favoreció a la Selección de Argentina, ahora fue el astro Lionel Messi quién se refirió al respecto. El volante argentino no se guardó nada contra los críticos.

“Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar, en el himno, vivimos sensaciones especiales. Era una victoria importante, que el pueblo argentino la quería, y nosotros también”, empezó sobre el partido contra Inglaterra.

“Venimos de ser campeones del mundo. Venimos siendo los mejores en los últimos 4 años, duela a quien le duela y digan lo que digan. Hoy otra vez nos pusimos entre los dos mejores del mundo. Eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada”, respondió sobre las acusaciones, versiones que fueron replicadas por medios.

“Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas y nada, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y es una felicidad enorme”, finalizó.

“DUELA A QUIEN LE DUELA Y DIGAN LO QUE DIGAN, A ESTE GRUPO NADIE LE REGALA NADA”.



Lionel Messi, para todos. 🚬 pic.twitter.com/NIxEN3JLWE — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio y el pitazo inicial está programado para las 15:00 horas locales de Nueva Jersey, en un partido que concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

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A qué hora es la final del Mundial 2026 país por país