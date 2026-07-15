¿Por qué los hinchas argentinos cantan “El que no salta es un inglés” en el Mundial 2026?

Los hinchas argentinos están marcando tendencia en el Mundial 2026 con el popular canto: "El que no salta es un inglés".

Tal y cómo pasó en Qatar 2022 con “Muchachos” y otras canciones, ahora los hinchas argentinos están marcando tendencia en el Mundial 2026 con un nuevo canto, este muy popular y antiguo en contra de los ingleses. Los aficionados cantan desde las gradas “El que no salta es un inglés” por este motivo.

¿Por qué Inglaterra y Argentina tienen tanta rivalidad en el Mundial 2026?

La rivalidad entre la Selección de Inglaterra y la Selección Argentina en este Mundial 2026 responde al conflicto político y bélico que enfrentó a los dos países en 1982 por las Islas Malvinas y también al histórico partido entre ambas selecciones en el Mundial 1986, donde Maradona marcó el “Mejor Gol del Siglo”.

Con esta importante rivalidad, los hinchas argentinos, habituales a su costumbre de barra y de crear canciones, hicieron esta popular barra que se escucha en Atlanta durante el partido.

Letra de la canción “El que no salta es un inglés”

Aunque solo son dos líneas de barra son igual de poderosas y se escuchan durante la semifinal. El popular canto dice:

“Y ya lo ve, y ya lo ve

El que no salta, es un inglés”

La Selección Argentina también pidió “saltar”

En sus cuentas oficiales, la misma Selección Argentina le pidió a sus hinchas saltar para estas semifinales, para ganarle al “que no salta”. Haciendo clara referencia a este canto y calentando más aún lo que se considera un Clásico en la Copa del Mundo.

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Las alineaciones del partido de Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026

Así salen ambos equipos a jugar en el Mundial 2026 para buscar a un nuevo finalista:

Inglaterra: Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Argentina: Dibu, Molina, Cuti, Licha Martínez, Tagliafico, Alexis, Enzo, Paredes, Simeone, Messi y Julián.

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En síntesis: