Desde FIFA confirmaron al juez principal del duelo entre España vs. Argentina. Se trata del esloveno Slavko Vincic y a continuación revisaremos todos los detalles al respecto.

Empieza a jugarse la gran final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina y recientemente se acaba de confirmar al juez principal que impartirá justicia el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Estamos hablando del esloveno Slavko Vincic, árbitro de 46 años que viene de ser uno de los que aplicó la famosa ‘La Ley Vinícius’ o ‘Ley Prestianni’.

¡ÁRBITRO CONFIRMADO! El esloveno Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial entre Argentina y España.



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Slavko Vincic es un juez reconocido a nivel europeo y que a la vez genera distintas versiones sobre su estilo de conducción. Por ejemplo, el último encuentro dirigido durante este Mundial 2026 fue el que disputaron México vs. Ecuador por los dieciseisavos de final en donde expulsó a Piero Hincapié por taparse la boca en una acción en donde se acercó a Santiago Giménez.

En base a esta situación y que en una final los ánimos se muestran calientes de principio a fin, desde FIFA confían en la capacidad y categoría del árbitro Slavko Vincic para impartir justicia en el duelo entre España vs. Argentina. Si bien se espera un trámite sin complicaciones ni polémicas en las decisiones, sabemos que esta clase de escenarios no necesariamente representan la calma que se requiere.

La terna arbitral de la gran final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina

Slavko Vinčić fue confirmado como el árbitro principal de la gran final entre España vs. Argentina a disputarse el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Además, desde FIFA dieron a conocer cuál será la terna completa que acompañará al esloveno en uno de los escenarios más importantes y trascendentales de su carrera como es estar al frente de un duelo definitorio.

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Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Asistente de Reserva: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Fuente: FIFA.

DATOS CLAVES

El árbitro esloveno Slavko Vincic dirigirá la gran final del Mundial 2026 .

dirigirá la gran final del . El partido definitorio se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

en el El árbitro asistente Tomaz Klancnik formará parte de la terna para la gran final.