Por qué los hinchas de Noruega gritan ‘Ro’ en las tribunas durante el Mundial 2026 y qué significa

Los aficionados de Noruega están siendo tendencia en el Mundial 2026 gracias a un aliento en particular. Entérate el motivo del gesto y cómo es que nace dicha tradición.

Noruega viene disputando un vital partido frente a Francia en el cierre del Grupo I del Mundial 2026. Si bien los análisis futbolísticos están dados desde la previa y podría existir un importante favoritismo de por medio, uno de los aspectos más llamativos y resonantes de la jornada tiene que ver con una celebración clásica por parte de los hinchas en las tribunas del Estadio Boston.

Durante este Mundial 2026 hemos podido notar y apreciar cómo los aficionados de Noruega tienen un grito muy en particular durante los partidos en los que están presentes. Siendo bastante significativo para lo que representa un gesto histórico para dicho país, a continuación podrás conocer a detalle el motivo de este festejo que de todas maneras es una de las sensaciones del campeonato.

EMPEZARON DESDE TEMPRANO



Los hinchas noruegos hacen el famoso remo en la previa del partido ante Francia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/42LAwMLxBh — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

¿De dónde proviene el grito de los hinchas de Noruega?

Lo más claro que se escuchó en el torneo es ‘¡Ro!‘, una consigna corta asociada a remar dentro del famoso ‘Viking row‘. No se trata de una canción con una letra extensa o definida, sino de un grito breve que solo se entiende por completo junto a la coreografía de los hinchas que asisten a los distintos estadios en donde viene compitiendo la Selección de Noruega.

La duda apareció con fuerza alrededor de Noruega en este Mundial 2026, sobre todo después del triunfo 3-2 ante Senegal, que fue el escenario ideal para este ritual. Ahí no solo se vio a la hinchada repetir el movimiento de remo desde la tribuna: tras la victoria, los propios jugadores también lo replicaron y terminaron de convertirlo en una de las imágenes más reconocibles del equipo en el torneo.

Los jugadores de Noruega festejaron la clasificación HACIENDO EL REMO VIKINGO JUNTO A SUS HINCHAS.



Uno de los momentos del Mundial. 😮‍💨🚬 pic.twitter.com/m5g4WMtPJn — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 23, 2026

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Lo cierto es que el fenómeno ya se había dejado ver desde el debut ante Irak, pero el cruce con los africanos lo volvió mucho más visible. A partir de ese partido, el ‘Viking row‘ se viralizó en coberturas, videos y también en espacios públicos de Estados Unidos durante la Copa del Mundo, ya no solo como un festejo de estadio, sino como una marca registrada de la afición noruega.

Esto se debe a que el canto, en realidad, funciona como una mezcla de palabra y gesto. ‘¡Ro!’ por sí solo queda corto si se lo separa del movimiento colectivo de remar, que es justamente lo que le da sentido al nombre Viking row: una escena apoyada en el imaginario vikingo y en una coreografía sincronizada que hace reconocible el ritual al instante.

En ese sentido, algunas referencias también vincularon la organización o el impulso de esta iniciativa a la ‘Oljeberget Supporterklubb‘ (la hinchada oficial de Noruega). Sin embargo, para entender qué dicen los fanáticos no hace falta ir mucho más allá: lo verificable en la cobertura del Mundial 2026 es ese grito corto, repetido al ritmo del remo.

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También conviene hacer una aclaración. Hubo menciones a otras variantes, como ‘¡Hu!’, pero la forma más claramente asociada al torneo fue ‘¡Ro!’. En definitiva, la confusión pasa más por cómo se oye en distintos videos que por la existencia de una letra extensa y cerrada que viene siendo tendencia por parte de los hinchas de Noruega que están dando muchísimo qué hablar.

¿Qué dicen exactamente los hinchas de Noruega y por qué gritan eso?

La respuesta más concreta es esta: dicen ‘¡Ro!’. En español, dentro de este contexto, se entiende como una consigna ligada a remar o ‘¡rema!’, siempre dentro del ritual del ‘Viking row‘. Más que una canción larga, lo verificable es una palabra breve y repetida, acompañada por el movimiento de los brazos como si toda la tribuna estuviera remando al mismo tiempo. Por eso, más que buscar una traducción literal o compleja que explique a fondo la situación, hay que leerlo como una expresión funcional y cultural del festejo.

Fuente: Getty Images.

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El 3-2 de Noruega ante Senegal fue la postal más clara de ese grito en el Mundial 2026, aunque el rito ya se veía desde mucho antes. Sin embargo, esa noche fue cuando pasó definitivamente de la tribuna a la cancha y quedó instalado como una imagen fuerte de una selección que por cierto ya pudo sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del campeonato.

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