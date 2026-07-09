¿Por qué no juega Ismael Saibiri en Marruecos vs. Francia por los cuartos de final del Mundial 2026?

'Los Leones del Atlas' sufrieron una sensible baja para el choque ante Francia por los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección de Marruecos recibió un duro golpe para el duelo ante la Selección de Francia por los cuartos de final del Mundial 2026. Ismael Saibari, uno de los jugadores más desequilibrantes del conjunto africano, quedó descartado para el compromiso que se disputará en el Boston Stadium debido a una lesión muscular sufrida en el partido frente a Canadá.

El delantero de 25 años venía siendo una de las grandes figuras de los ‘Leones del Atlas’ en la Copa del Mundo. Acumula tres goles en el torneo, incluido el lanzamiento penal que convirtió en la definición frente a Países Bajos en los dieciseisavos de final, además de ser una pieza clave en el esquema ofensivo marroquí.

Ismael Saibari se lesionó ante Canadá y no estará ante Francia en el Mundial 2026 (Getty Images).

La ausencia fue confirmada por el propio seleccionador Mohamed Ouahbi durante la conferencia de prensa previa al partido. “Salvo Saibari, todo el mundo está disponible. Después, por supuesto, habrá que elegir a los jugadores que estén al cien por cien. Pero todo el mundo está disponible para el partido, salvo Saibari, para quien el partido llega demasiado pronto. Pero no está descartado para el resto de la competición, espero”, explicó el entrenador.

Pese al golpe que supone perder a uno de sus referentes ofensivos, el cuerpo técnico confía en recuperar al atacante si Marruecos consigue avanzar a las semifinales. Ante este escenario, todo apunta a que Soufiane Rahimi será el elegido para ocupar el lugar de Saibari: el delantero de 30 años ya ingresó por él frente a Canadá y coronó la victoria con el tercer gol en los descuentos.

Posibles alineaciones

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; y Mbappé

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; y Mbappé Marruecos: Bono; Achraf, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim, Rahimi y El Khannouss.

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