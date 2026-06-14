¿Por qué no juega Kendry Páez en el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Kendry Páez es una de las ausencias más sonadas del debut de la Selección de Ecuador contra Costa de Marfil en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador arranca su camino en el Mundial 2026 este domingo cuando enfrente a Costa de Marfil. La ‘Tri’ estaba pendiente del once estelar y en el mismo una de las ausencias es Kendry Páez ¿por qué no juega?

La ausencia de Kendry Páez del once titular de la Selección de Ecuador es netamente decisión técnica. En los últimos amistosos fue de los criticados y Pedro Vite le gano la pulsada.

Ambos llegan con semestres totalmente distintos en sus clubes, mientras Pedro Vite fue indiscutible en el Pumas de la UNAM de México, Kendry Páez estuvo relegado en River Plate.

Los dos cambiarían de equipo tras el Mundial, pero en contextos distintos, mientras Vite recibiría una oferta de 15 millones de dólares para ir a Europa, Kendry Páez regresaría al Chelsea para volver a ser cedido.

El esquema de Beccacece da para dos volantes de marca y solo uno de creación y el elegido es Pedro Vite. Lo más probable es que Kendry Páez tenga minutos sobre el final para reemplazar a Vite.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

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Kendry Páez es un fijo en las convocatorias de la Selección de Ecuador.

En resumen