¿Por qué no juega Pervis Estupiñán en Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Pervis Estupiñán es una de las bajas más sonadas del once de Ecuador en el debut del Mundial 2026 por decisión de Beccacece.

La Selección de Ecuador dio a conocer su once oficial para el debut ante Costa de Marfil en el Mundial 2026, y entre las novedades está la ausencia de Pervis Estupiñán. El lateral venía siendo estelarista pero para el encuentro oficial, Sebastián Beccacece lo dejó fuera.

La decisión pasa netamente por cuestiones deportivas, Ecuador saltará a la cancha con un 3-5-2 con línea de tres centrales en el fondo. Los carrileros escogidos por el DT argentino son Yeboah y Alan Minda.

Pervis Estupiñán cerró un semestre atípico con el AC Milan de Italia, entre suplencias, titularidades, lesiones, partidos buenos y otros criticados, antes de eso era un inamovible para el once de Ecuador.

Pese a su suplencia inicial, es probable que Pervis ingrese en el segundo tiempo, sea jugador por jugador o si responde a un cambio total del esquema con la Selección de Ecuador.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs Ecuador por el grupo E del Mundial 2026?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

18:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

19:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (14/07)

Pervis Estupiñán – Selección de Ecuador