Última hora: Sebastián Beccacece recibiría nueva oferta luego del Mundial ¿deja Ecuador?

El DT Sebastián Beccacece acaba contrato con la Selección de Ecuador luego de este Mundial y ya revelaron que recibirá otra oferta.

La Selección de Ecuador recibió una sorpresiva noticia a horas de enfrentar a Costa de Marfil por el Mundial 2026. Desde la prensa dieron a conocer novedades sobre Sebastián Beccacece y su futuro luego del torneo.

Según cuenta DSports, Sebastián Beccacece recibirá la oferta de renovación por cuatro temporadas más para la Selección de Ecuador. El comunicador Theo Posso dio a conocer la información tras consultar con fuentes de FEF.

“Si la Selección de Ecuador hace un buen Mundial, le ofrecerán cuatro años más de contrato a Sebastián Beccacece”, dijo el periodista. “La FEF es muy organizada y ya piensan en el siguiente proceso”.

Sebastián Beccacece firmó hasta el 2026 y el contrato se alargó hasta la Copa del Mundo, su salario está cerca de los 2.4 millones de dólares al año. En caso de firmar, al menos renovaría por 3 millones.

Pese a algunas críticas recibidas, el argentino tiene el respaldo de FEF además de que ha tenido el sondeos de la Selección de Perú, la Selección de Chile, Racing y Boca de Argentina.