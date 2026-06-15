Por qué Uruguay es primero del Grupo H si tiene los mismos puntos que Arabia Saudita, España y Cabo Verde

Descubre por qué Uruguay es líder del Grupo H del Mundial 2026 pese a empatar en puntos con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 puso primera marcha y ninguna de las cuatro selecciones sacó diferencias en la primera fecha. Entonces, surgió la gran duda: ¿Por qué Uruguay es primero si tiene los mismos puntos que Arabia Saudita, España y Cabo Verde?

Los primeros en saltar a la cancha fueron España y Cabo Verde y se dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026. Cuando todos pronosticaban una goleada del equipo español, la gran figura del partido fue el arquero Vozinha con siete paradas para mantener el 0-0.

Uruguay, con un mejor segundo tiempo, estuvo cerca de quedarse con la victoria ante Arabia Saudita y le tocó conformarse con un empate 1-1. Todos los equipos del Grupo H del Mundial 2026 quedaron con un punto, pero la FIFA puso al seleccionado uruguayo en la primera posición. ¿Los motivos?

Uruguay supera a España en la tabla de posiciones del Grupo H del Mundial por este motivo

Federico Valverde y Lamine Yamal. (Foto: Getty Images)

El tercer criterio de desempate que estipula la FIFA después de la cantidad de puntos y la diferencia de gol es el número de goles a favor. Por ese motivo, Uruguay, al haber marcado una anotación, supera a España y a Cabo Verde en el Grupo H del Mundial 2026.

Tabla de posiciones del Grupo H: Uruguay es líder por esta razón

La FIFA publicó la tabla de posiciones del Grupo H y Uruguay se ubica en la primera posición delante de Arabia Saudita a pesar de tener los mismos puntos, la misma diferencia de gol y los mismo goles a favor. Aquí entra el criterio de desempate de los ‘Puntos de Juego Limpio’. Arabia Saudita tuvo un jugador, Abdulelah Al-Amri, amonestado, le restaron puntos de ‘Fair Play’ y, por ese motivo, el seleccionado uruguayo es puntero en su grupo. No tuvos ni amonestados ni expulsados.

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Tabla de posiciones del Grupo H. (Foto: https://www.fifa.com)

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