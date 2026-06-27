Mientras Marcelo Bielsa ganaba 4 millones en Uruguay, el salario de Luis de la Fuente en España

¿En Sudamérica pagan mejor que a los campeones de Europa? Descubre la brutal diferencia entre el millonario salario de Bielsa y el de De la Fuente.

Marcelo Bielsa fue uno de los grandes protagonistas de la jornada del 26 de junio en el Mundial 2026. No solo fue uno de los señalados por la eliminación de Uruguay ante España, también explotó en público, así que no hubo un mejor momento para comparar lo que ganaba con el salario del entrenador que lo eliminó, Luis de la Fuente.

¡Hay sorpresa con la diferencia! Uruguay llegaba con la obligación de al menos empatar ante España en la última fecha del Grupo H del Mundial para aspirar a clasificar como segunda del grupo o como uno de los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo. Esto no se hizo…

Uruguay perdió 1-0 ante España, quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026 y Marcelo Bielsa ya lo había advertido: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo“. Con la noticia de que el entrenador argentino no va más en su cargo la gran pregunta era si ganaba más o menos que el entrenador que lideró la eliminación del seleccionado uruguayo. La respuesta sorprende.

Marcelo Bielsa ganaba casi el doble en Uruguay que Luis de la Fuente en España

Marcelo Bielsa y Luis de la Fuente. (Foto: Getty Images)

La diferencia es de 1.8 millones de dólares. Mientras el portal ‘Sporting News’ le reporta un salario anual de 4 millones a Bielsa en Uruguay, ‘Business Insider’ publicó que Luis de la Fuente gana un sueldo de 2 millones de euros anuales como entrenador de España. Estos son unos 2.2 millones de dólares, aproximadamente.

El único entrenador de una selección sudamericana en el Mundial que supera el salario de Marcelo Bielsa

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De las seis selecciones sudamericanas, Colombia, Argentina, Paraguay, Ecuador, Brasil y Uruguay, que juegan el Mundial 2026, solo una tiene un entrenador mejor pagado que Marcelo Bielsa. Esa es Brasil, que le paga un salario anual a Carlo Ancelotti de 10 millones de dólares, según ‘Sporting News’ o 11.3 millones de acuerdo a ‘Celebrity Networth’.

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