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Mundial 2026

Virgil van Dijk cuestiona a la FIFA por los cooling break durante el Mundial 2026: “No es que me guste”

Virgil van Dijk, capitán y referente de Países Bajos, mandó un mensaje hacia FIFA por la nueva modalidad en la pausa de rehidratación. Sugirió algunos cambios y expuso su medida.

Virgil van Dijk, defensa de Países Bajos.
© Getty Images.Virgil van Dijk, defensa de Países Bajos.

Países Bajos tuvo su debut en el Mundial 2026 en el empate 2-2 frente a Japón en el Estadio Dallas. Si bien no fue un resultado auspicioso para los europeos, uno de los episodios que más llamó la atención luego del juego tuvo que ver con las declaraciones de Virgil van Dijk respecto al tan famoso cooling break que se ha impuesto en esta competición por parte de las altas esferas de la FIFA.

Fiel a su estilo de referente y capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk no se mostró para nada contento ni mucho menos de acuerdo con la pausa de rehidratación que se realiza en dos oportunidades durante cada partido. Paralizando el juego a la mitad del primer tiempo y del segundo tiempo, el defensor de Países Bajos expuso su comprensión ante las altas temperaturas y a la vez dejó un recado.

Las pausas de hidratación son un poco interesantes porque estaba viendo casi todos los partidos hasta hoy y cuando hay comerciales no es que me guste. Creo que para la audiencia neutral de televisión tampoco es genial. Así que, si hace mucho calor, obviamente sería bueno el ponerlos, pero creo que tienes que analizarlo en cada juego, por separado. Es mi opinión, creo que ya he dicho suficiente“; comentó Virgil van Dijk en conferencia de prensa.

¿Cuál es la postura de la FIFA sobre el cooling break durante el Mundial 2026?

Desde FIFA anunciaron la medida del cooling break mucho antes del inicio del Mundial 2026. Dando detalles de esta decisión, expusieron el cuidado hacia el futbolista frente a cualquier situación externa al campo de juego, lo cual hoy en día ha generado diversas críticas ya que no necesariamente el clima es un factor determinante. Además, el hincha general cuestiona la oportunidad en donde aprovechan para que las marcas aparezcan en cada una de las transmisiones.

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En una versión simplificada de las pausas utilizadas en algunos torneos anteriores, el árbitro detendrá el juego a los 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores se rehidraten. No habrá restricciones por condiciones climáticas o de temperatura ya que las pausas serán decretadas por el árbitro en todos los partidos para garantizar la igualdad de condiciones para todos los equipos en todos los encuentros”; anunciaron en FIFA en diciembre del 2025.

Fuente: Getty Images.

Fuente: Getty Images.

El fixture de Países Bajos en el Grupo F del Mundial 2026

  • Países Bajos 2-2 Japón | 14 de junio | Estadio Dallas
  • Países Bajos vs. Suecia | 20 de junio | Estadio Houston
  • Túnez vs. Países Bajos | 26 de junio | Estadio Kansas

DATOS CLAVES

  • Virgil van Dijk capitaneó a Países Bajos en el empate ante Japón y cuestionó el cooling break durante el Mundial 2026.
  • Minuto 22 de cada tiempo se detendrá el juego para rehidratación.
  • 20 de junio Países Bajos enfrentará a Suecia en Houston.
Renato Pérez
Renato Pérez
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