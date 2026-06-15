Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones en Argentina, el sorprendente salario de Vladimir Petković en Argelia

Llegó la hora del debut para la Selección Argentina en el Mundial 2026 y una de las grandes curiosidades sobre el partido ante Argelia es el sorprendente salario el entrenador Vladimir Petković. Era inevitable no compararlo con lo que cobra Lionel Scaloni.

La era de Scaloni en Argentina inició en agosto de 2018 tras la saldia de Jorge Sampaoli. Pocos se imaginaron que antes del primer partido de la ‘Albicesleste’ en el Mundial 2026, el DT ganaría cuatro títulos (Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024) para empezar a justificar un millonario salario.

Vladimir Petković llegó a ser el entrenador de Argelia el 29 de febrero de 2024 y logró clasificar al Mundial 2026 una fecha antes de la jornada final de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol. Al ver lo buenos resultados, Argelia anunció el 8 de junio la renovación de Petković y sorprendió a todo el mundo del fútbo dándole un salario que parece de selección europea. ¿Gana más o menos que Lionel Scaloni?

La diferencia sorprende: ¿Quién gana más, Lionel Scaloni o Vladimir Petković?

Lionel Scaloni y Vladimir Petković. (Foto: Getty Images)

Según el portal especializado ‘Celebrity Networth’, Scaloni tiene un salario anual de 2.6 millones de dólares como entrenador de la Selección Argentina. Esto quiere decir que el técnico argentino gana más de 800.000 dólares respecto a lo que cobra Vladimir Petković, ya que al DT de Argelia le reporta la cuenta de Instagram ‘Original GFA Sports Pele’ un sueldo de 1.8 millones al año.

¿Quién tiene un contrato más largo, Petković o Scaloni?

Aquí el que tiene más años es el entrenador de Argelia. Mientras Lionel Scaloni tiene contrato con Argentina hasta el 31 de diciembre de 2026, Vladimir Petković renovó vínculo con Argelia hasta julio de 2028.

Publicidad

Encuesta¿Cuantos títulos lleva Scaloni con la Selección Argentina? ¿Cuantos títulos lleva Scaloni con la Selección Argentina? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis