La indiferencia de la FIFA con el Mundialito de 1980 que organizó Uruguay

Uruguay colecciona reveses de la FIFA. Los primeros que acumuló fueron bajo el marco de su cruzada histórica para que la entidad le reconozca como títulos mundiales las dos medallas doradas obtenidas en los Juegos Olímpicos de París 1924 y de Ámsterdam 1928. Y ahora, con la Copa de Oro de Campeones Mundiales celebrada entre diciembre de 1980 y enero de 1981.

La postura del organismo que preside Gianni Infantino es clara con su omisión. No hizo mención alguna en su sitio web oficial, a pesar de que por estas horas se cumplieron 45 años de la definición protagonizada por Uruguay y Brasil en el Estadio Centenario de Montevideo (y anteriormente tampoco le dedicó una publicación exclusiva). ¿Por qué motivo no hay cita alguna? Porque se trató de un torneo amistoso.

Incluso, la propia AUF es contradictoria con este caso. Por un lado, en su afán por sumar estrellas al escudo, no añade una quinta en referencia con el Mundialito de 1980, junto a las dos alusivas a los Juegos Olímpicos y a las otras dos de las Copas Mundiales organizadas por la FIFA en 1930 y 1950. Pero por el otro, insiste en que se trató de una competencia oficial.

Pero desde Zurich (donde se ubica la sede de la FIFA) no titubean al respecto. En sus publicaciones se mantienen firmes con el conteo oficial de consagraciones, en la que la Copa Oro de Campeones Mundiales ni figura. Sostiene que Brasil es cinco veces campeón del mundo, Italia y Alemania cuatro, Argentina 3, Francia y Uruguay dos, y España e Inglaterra una.

Mundialito de 1980: participantes y formato de competencia

Para 1980, la idea de los organizadores fue la de contar con todos los campeones de la Copa del Mundo hasta ese entonces, en un torneo amistoso que se llamó Copa de Oro de Campeones Mundiales, que se llevó a cabo íntegramente en el Estadio Centenario de Montevideo.

Es decir, Uruguay, Argentina, Brasil, Italia, Alemania e Inglaterra. Pero como los británicos no se quisieron presentar, Países Bajos tomó su lugar, por haber sido el subcampeón en las últimas dos ediciones del Mundial (1974 y 1978).

El Grupo A estuvo conformado por Uruguay, Países Bajos e Italia y el Grupo B por Brasil, Argentina y Alemania. Los charrúas vencieron a sus dos rivales y avanzaron a la Final, mientras que los brasileños superaron a la Albiceleste por diferencia de gol. Así, se rememoró la definición del Mundial de 1950, con la Celeste y la Verdeamarela frente a frente. De hecho, se repitió el resultado, que fue para los locales por 2 a 1.

