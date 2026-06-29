Portugal confirmó la trágica noticia que recibió tras el empate con Colombia: “Pérdida irreparable”

Conoce los detalles de la trágica noticia y la "pérdida irreparable" que confirmó Portugal tras su empate con Colombia en el Mundial 2026.

El vibrante empate entre la Selección Colombia y Portugal por el Grupo K en el Mundial 2026 todavía estaba presente en el ambiente cuando de un momento a otro la Federación Portuguesa de Fútbol confirmó el 29 de junio la trágica noticia que recibieron.

Portugal venía de empatar 0-0 con Colombia en un partido en el que recibió críticas porque solo tuvo dos tiros a puerta y no pudo quedarse con el liderato del Grupo K. Clasificó en la segunda posición, y en vísperas de su preparación para los 16avos de final del Mundial, recibió un duro golpe anímico.

Portugal confirmó trágica noticia tras el empate con Colombia

Cristiano Ronaldo y Ricardo Carvalho. (Foto: Getty Images)

“La Federación Portuguesa de Fútbol expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Manuel Ribeiro de Carvalho —padre del entrenador asistente de la selección nacional, Ricardo Carvalho— a los 69 años de edad. En este momento de profunda tristeza, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​la Junta Directiva y todo el personal de la FPF transmiten sus más sinceras condolencias a Ricardo Carvalho y a toda su familia, compartiendo su dolor y deseándoles fortaleza para afrontar esta pérdida irreparable“, fue el comunicado oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol.

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