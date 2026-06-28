¿Un elogio mundial que vale oro? Conoce al único y sorpresivo jugador de Colombia que Cristiano Ronaldo destacó tras el empate 0-0.

A pesar de que no hubo goles, fue uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Eso sin lugar a duda. Cristiano Ronaldo apareció luego del empate 0-0 entre Portugal y la Selección Colombia y no solo bautizó a la ‘Tricolor’ con un gran apodo, también destacó a un solo jugador colombiano.

En los actos protocolarios, Cristiano ya se mostró muy cercano a la selección colombiana con un saludo muy amable y cordial con James Rodríguez. Claro, fueron compañeros en el Real Madrid por tres temporadas. Sin embargo, no sería al ’10’ colombiano a quien destacaría delante de sus más de 669 millones de seguidores.

Cristiano Ronaldo registró tres tiros de los cuales uno fue a puerta y dos fueron bloqueados. Además, ganó dos de cuatro duelos y fue el segundo jugador peor calificado de Portugal tan solo por detrás de los 6.4 puntos que el portal ‘Sofa Score’ le dio a João Félix. Era la hora de saber qué pensó del partido y sería muy corto de palabras.

El único jugador de la Selección Colombia que Cristiano Ronaldo destacó tras el 0-0

Santiago Arias Cristiano Ronaldo y Jhon Arias. (Foto: Getty Images)

Luego del empate 0-0 con la Selección Colombia en la última fecha del Grupo K del Mundial 2026, Cristiano hizo una primera publicación en Instagram con cinco fotos y un firme mensaje: “Seguimos juntos”. En este post, CR7 solo destacó a un jugador colombiano en una de sus fotografías y ese fue Jhon Arias. El volante colombiano la está rompiendo todita en la Copa del Mundo de la FIFA.

Post de CR7 con Jhon Arias. (Foto: Instagram / @cristiano)

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¿Quién tuvo una mejor calificación, Cristiano o Jhon Arias?

El portal experto ‘Sofa Score’ dictó sentencia. Mientras Cristiano Ronaldo recibió una calificación de 6.5 puntos, Jhon Arias fue uno de los mejores jugadores de Colombia con 7.1 puntos en el empate 0-0 del 27 de junio.

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