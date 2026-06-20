Predicción Mundial 2026: el ganador de Ecuador vs Curazao según La Cabra de Bolavip

La Cabra de Bolavip confirmó qué equipo ganará el partido entre Ecuador y Costa de Marfil en este Mundial 2026.

Este sábado 20 de junio de 2026 se juega un partido que puede definir un nuevo eliminado en el Mundial 2026 entre la Selección de Ecuador y Curazao. Ambos equipos vienen de perder en la primera fecha y ahora necesitan una victoria urgente para seguir con vida en este torneo.

Predicción Mundial 2026: el ganador de la llave entre Ecuador y Curazao

El predictor de moda del Mundial 2026, La Cabra de Bolavip, no dudó y finalmente dio como ganador a la Selección de Ecuador contra Curazao. Esta victoria significaría los primeros 3 puntos para ‘La Tri’ en esta edición de la Copa del Mundo.

Ecuador necesita ganar por cómo viene su grupo y también sacar una importante diferencia de gol pensando en la tabla de posiciones de los mejores terceros de la Copa del Mundo. Meterse como uno de los mejores terceros es una ventana para varios países en el torneo.

‘La Tri’ de Beccacece llegó a esta Copa del Mundo como uno de los equipos llamados a dar la gran sorpresa en el torneo y ser una revelación. Por lo cual, hay una importante presión sobre los hombros de los jugadores para no irse en zona de grupos.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el calendario de Ecuador para jugar esta edición de la Copa del Mundo 2026:

Ecuador vs Curazao (Hoy)

Ecuador vs Alemania (25 de junio de 2026)

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En síntesis: