El DT de Curazao había dicho que no conocía a nadie de Ecuador y ahora le dedicó estas palabras 'La Tri' a poco de enfrentarlo en el Mundial.

Previo al partido entre la Selección de Ecuador y Curazao, Dick Advocaat nuevamente fue tendencia por dedicarle palabras a ‘La Tri’. El DT reconoció el gran trabajo de Ecuador y por qué será un rival muy complicado para ellos en esta Copa del Mundo.

“Ecuador es un mejor equipo, eso está claro. Pero no por eso les vamos a permitir un partido fácil, tendrá que luchar“, comentó el entrenador en rueda de prensa. Advirtiendo que ‘La Tri’ es un mejor equipo que los del Caribe y que los puede complicar en este partido.

Además, el DT también comentó que para vencer a Ecuador es clave que ‘La Tri’ pierda entre 4 a 5 jugadores, lo cual lo haría más débil. “Sacando a 4 jugadores de ellos. Eso lo haría más fácil“, agregó el entrenador sobre la posibilidad de que ‘La Tri’ baje su nivel.

Estas declaraciones del DT se contraponen directamente con lo que Beccacece también dijo en rueda de prensa, sobre que ‘La Tri’ no era Alemania, rival que le metió 7 goles a Curazao. “No somos Alemania, siempre respeto al rival”, comentó el DT de Ecuador.

Dick Advocaat está debutando en el Mundial 2026. (Foto: Gettyimages)

Curazao no parte como favorito ante Ecuador ni mucho menos, pero tiene la gran chance de amargar a Ecuador en esta Copa del Mundo. Un empate o una victoria de los del Caribe prácticamente eliminaría a ‘La Tri’ de este Mundial y sería una de las sorpresas del torneo.

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¿A qué hora juegan Ecuador contra Curazao y qué canal lo pasa?

El partido entre Ecuador y Curazao comenzará desde las 19H00 (EC) y el partido se podrá ver por diferentes señales:

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En síntesis:

El DT Dick Advocaat afirmó que la Selección de Ecuador es un mejor equipo.

afirmó que la Selección de Ecuador es un mejor equipo. La Selección de Alemania derrotó previamente por 7 goles a Curazao en el Mundial.

a Curazao en el Mundial. El partido de Ecuador contra Curazao iniciará hoy a las 19H00 hora ecuatoriana.