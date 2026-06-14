Predicción Mundial 2026: El resultado de Costa de Marfil vs. Ecuador, según La Cabra de Bolavip

La Cabra de Bolavip analizó el partido entre Costa de Marfil vs. Ecuador e hizo su predicción con algo de sorpresa.

La Selección de Ecuador arranca su camino en el Mundial 2026 contra Costa de Marfil, y horas antes del partido, La Cabra de BOLAVIP ya hizo sus predicciones. Por ahora, tiene una altísima tasa de acierto en lo que va el torneo en estos primeros días.

La Cabra de BOLAVIP da por empate este partido entre africanos y ecuatorianos, uno de los resultados más comunes entre las IA así como entre los hinchas. Para los analistas, este es el partido más parejo del grupo E.

Seguramente los hinchas de ambos equipos querrán una victoria y quieren que La Cabra se equivoque, sin embargo llega invicta por el momento al haber acertado en el triunfo de México ante Sudáfrica, triunfo de USA sobre Paraguay y en el empate entre Brasil vs. Marruecos.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs Ecuador por el grupo E del Mundial 2026?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

18:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

19:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (14/07)

Posibles alineaciones de Costa de Marfil y Ecuador

Posible XI de Costa de Marfil: Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Kessié, Sangaré, Fofana, Amad, Diomande y Guessand.

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Posible XI de Ecuador: Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Minda, John Yeboah y Enner Valencia.