La Inteligencia Artificial revisó los detalles en la previa del duelo entre Argentina vs. Cabo Verde y dio su veredicto sobre quién será el ganador.

Argentina y Cabo Verde disputan uno de los encuentros más resonantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Estadio Miami será testigo de cómo el vigente campeón intentará imponerse frente a una de las revelaciones más importantes del campeonato. Dicho esto, la Inteligencia Artificial está muy al pendiente y evaluó todas las condiciones para dictar al vencedor del duelo.

Teniendo en cuenta que Argentina fue líder en el Grupo J al conseguir los 9 puntos en disputa que habían y que Cabo Verde quedó segundo en el Grupo H con 3 unidades obtenidas, en la previa todo parece indicar que la selección albiceleste cuenta con todas las garantías necesarias para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026 sin mayores inconvenientes de por medio.

En base a estos antecedentes expuestos es que la Inteligencia Artificial determinó que Argentina logrará el triunfo por 3-0 frente a Cabo Verde. El poderío ofensivo y las individuales de renombres en el vigente campeón del mundo prevalecen ante cualquier análisis, así que la tecnología no encuentra mayores razones para que el equipo africano logre una hazaña el día de hoy.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Argentina ante Cabo Verde

El gran héroe de Cabo Verde ha sido su portero de 40 años, Vozinha , quien ha frustrado a equipos de élite en la fase de grupos. Sin embargo, soportar el volumen ofensivo de Argentina es un desafío completamente distinto. Con Lionel Messi buscando su gol número 20 en Mundiales y el despliegue de jugadores como Enzo Fernández o Alexis Mac Allister , la defensa africana enfrentará un asedio de pases filtrados y remates de media distancia que, estadísticamente, es insostenible durante 90 minutos.

ha sido su portero de 40 años, , quien ha frustrado a equipos de élite en la fase de grupos. Sin embargo, soportar el volumen ofensivo de es un desafío completamente distinto. Con buscando su gol número 20 en Mundiales y el despliegue de jugadores como o , la defensa africana enfrentará un asedio de pases filtrados y remates de media distancia que, estadísticamente, es insostenible durante 90 minutos. A diferencia de selecciones que subestiman a rivales menores, el cuerpo técnico albiceleste ha dejado claro que no especulará. Argentina planteará un partido de intensidad máxima desde el primer minuto. Presionarán alto con Rodrigo de Paul y Enzo Fernández para asfixiar la salida caboverdiana. Al recuperar el balón cerca del área rival, evitarán el desgaste de transiciones largas, facilitando las oportunidades claras de gol.

planteará un partido de intensidad máxima desde el primer minuto. Presionarán alto con y para asfixiar la salida caboverdiana. Al recuperar el balón cerca del área rival, evitarán el desgaste de transiciones largas, facilitando las oportunidades claras de gol. En conclusión, veremos a un Cabo Verde valiente, ordenado y esperando un milagro apoyado en su arquero, mientras Argentina se adueña del balón y del campo. La disciplina africana podría mantener el partido cerrado durante los primeros compases, pero el talento histórico, la paciencia y el ritmo asfixiante de la ‘Albiceleste’ derribarán el muro inevitablemente para sellar un 3-0 claro y avanzar a octavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026?

15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

00:00 | España (04/07)

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026?

México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX

| TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX Argentina | Telefe, TV Pública, Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium

| Telefe, TV Pública, Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium Chile | Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+

| Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+ Colombia | Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

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| Teleamazonas, DGO, DSports, y Paramount+ Perú | América TV, América TvGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium

| América TV, América TvGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium Paraguay | GEN, El Trece y Unicanal

| GEN, El Trece y Unicanal España | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+

| DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+ Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

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