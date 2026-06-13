Qataríes y suizos debutan este sábado por el Grupo B del Mundial 2026 que también comparten Canadá y Bosnia.

Todo listo para el estreno de dos selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho su camino en el Mundial 2026. Este sábado, Catar y Suiza se enfrentarán por la primera fecha del Grupo B en el Levi’s Stadium de San Francisco, en un duelo que podría ser clave en la lucha por avanzar a los octavos de final.

El conjunto catarí vuelve a una Copa del Mundo con la misión de demostrar crecimiento tras su experiencia como anfitrión en 2022. Enfrente estará Suiza, una selección acostumbrada a ser protagonista en los grandes torneos y que llega a Norteamérica con la ambición de superar sus recientes actuaciones mundialistas.

Un duelo que sin duda asoma como equilibrado pero donde los helvéticos cargan con el papel de favoritos. Es por esa razón que en Bolavip le preguntamos al oráculo de la Inteligencia Artificial que pronosticara el resultado exacto del choque entre ambas selecciones. La predicción fue tajante: “me la juego por un Catar 0-2 Suiza”.

Suiza llega como gran favorito al debut frente a Catar (Getty Images).

Las razones de la IA para el triunfo de Suiza ante Catar

El orden y la jerarquía europea: Suiza llega como una selección sumamente sólida, liderada por figuras experimentadas en el máximo nivel como Granit Xhaka y Manuel Akanji. Su disciplina táctica y ritmo de competencia en las eliminatorias europeas serán demasiada carga para el planteamiento catarí.

Suiza llega como una selección sumamente sólida, liderada por figuras experimentadas en el máximo nivel como Granit Xhaka y Manuel Akanji. Su disciplina táctica y ritmo de competencia en las eliminatorias europeas serán demasiada carga para el planteamiento catarí. La sequía ofensiva de Catar frente a un muro: A pesar de contar con el desequilibrio de Akram Afif en el ataque, la selección de Catar (ahora dirigida por Julen Lopetegui) ha mostrado dificultades para anotar en sus últimos amistosos de preparación. Romper el cerrojo de una defensa suiza que apenas concedió dos goles en toda su eliminatoria será una misión casi imposible.

A pesar de contar con el desequilibrio de Akram Afif en el ataque, la selección de Catar (ahora dirigida por Julen Lopetegui) ha mostrado dificultades para anotar en sus últimos amistosos de preparación. Romper el cerrojo de una defensa suiza que apenas concedió dos goles en toda su eliminatoria será una misión casi imposible. Contundencia en los momentos clave: Suiza no es un equipo que suela golear de forma desmedida, sino que cocina los partidos con paciencia. Con la potencia física de Breel Embolo arriba, sabrán capitalizar los espacios que Catar deje por los nervios del debut, anotando un gol por tiempo para sellar un debut tranquilo y sin sobresaltos.

A qué hora juegan Catar vs. Suiza

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.